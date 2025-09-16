Ouverture d’une conférence nationale sur quatre résolutions du Bureau politique

Le secrétaire général To Lam (au milieu) avec des délégués à la conférence à l’Assemblée nationale, à Hanoï. Photo : VNA



Une conférence nationale pour diffuser et mettre en œuvre quatre résolutions du Bureau politique s’est ouverte le 16 septembre au matin, à Hanoï.



L’événement, organisé par le Bureau politique et le Secrétariat, porte sur la Résolution n°59-NQ/TW sur l’intégration internationale dans la nouvelle conjoncture ; la Résolution n°70-NQ/TW sur la garantie de la sécurité énergétique nationale jusqu’en 2030, avec vision 2045 ; la Résolution n°71-NQ/TW sur les percées dans le développement de l’éducation et de la formation ; et la Résolution n°72-NQ/TW sur le renforcement de la protection, des soins et de l’amélioration de la santé du peuple.



La conférence se tient en présentiel au siège de l’Assemblée nationale et en ligne dans l’ensemble du pays, réunissant plus de 1,2 million de délégués. Elle est retransmise en direct sur la Télévision du Vietnam et la Voix du Vietnam.

Le secrétaire général To Lam et d’autres dirigeants du Parti et de l’État visitent l’exposition « Réalisations marquantes dans les domaines de la santé et de l’éducation ». Photo : VNA

Le secrétaire général du Parti, To Lam, assiste à l’événement et doit y prononcer un discours d’orientation important, aux côtés des principaux dirigeants du Parti, de l’État, de l’Assemblée nationale et du Gouvernement.



Les participants entendent le Premier ministre Pham Minh Chinh et d’autres rapports thématiques présenter les contenus essentiels et les programmes d’action pour mettre en œuvre les quatre résolutions.



Nguyen Trong Nghia, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central, chef de la Commission centrale de la sensibilisation, de l’éducation et de la mobilisation des masses, prend note des orientations et guide le travail de diffusion et de mise en œuvre des résolutions. – VNA/VI