Ouverture d’un marché aux fleurs de printemps à Ho Chi Minh-Ville

Le Comité d'organisation des grandes fêtes de Hô Chi Minh-Ville a organisé dans la soirée du 4 février la cérémonie d’ouverture d’un

marché aux fleurs

de printemps au quai de Binh Dong, dans le 8e arrondissement.

Selon Nguyen Thi Thu Hoa, vice-présidente du Comité populaire du 8e arrondissement, ce marché aux fleurs de printemps est l'un des 19 événements culturels, artistiques et fêtes annuels typiques à Hô Chi Minh-Ville.

Avec des caractéristiques uniques de la région fluviale, l’événement vise à répondre aux besoins de la population locale à l’approche du Nouvel An lunaire, avec la participation de plus de 600 jardiniers des provinces de Tien Giang, Dong Thap, Ben Tre...

Photo : VNA

Outre l’exposition de fruits, fleurs, plantes ornementales et spécialités de différentes localités, le marché comprend un sentier artistique de la poterie rouge de la province de Vinh Long. Cette localité du delta du Mékong est réputée du métier artisanal traditionnel de fabrication de produits céramiques existant depuis plus de 100 ans.

Des spectacles de « don ca tai tu » (chants des amateurs) sur la rivière, de danse de licornes, un concours de photos artistiques, des espaces de confection et de cuisson de « banh tet » (bûche de riz gluant farcie et cuite à la vapeur) et de calligraphes, sont également prévus.-VNA/VI