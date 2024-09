Ouverture d’un Festival du Vietnam au Japon

Une famille japonaise déguste des litchis frais en provenance du Vietnam. Photo: VNA

Le 7 septembre a eu lieu la cérémonie d’ouverture du 8e Festival du Vietnam dans la ville de Yokohama, préfecture de Kanagawa, au Japon.



Présent à l’événement, le vice-ministre vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme, Ta Quang Dong, a affirmé que ce festival, organisé depuis des années, était l'un des points remarquables dans les relations Vietnam-Japon.



Il s’est déclaré convaincu que l’édition 2024 continuerait d’être un événement spécial, contribuant au développement de l’amitié et de la coopération entre les deux pays et constituant l’un des symboles des échanges culturels entre leurs localités.



Le gouverneur de la préfecture de Kanagawa, Kuroiwa Yuji, a espéré que les visiteurs passeraient des moments significatifs, remplis de joie, en profitant d'un espace vietnamien unique.



Avec une centaine de stands présentant la culture, la gastronomie, le tourisme du Vietnam ainsi que de nombreuses performances artistiques, le festival devrait accueillir plus de 200.000 visiteurs les 7 et 8 septembre.-VNA/VI