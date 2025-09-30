Ouverture du XIIᵉ Congrès de l’organisation du Parti de l’Armée

Panorama de la cérémonie d'ouverture. Photo: VNA

Le XIIᵉ Congrès de l’organisation du Parti de l’Armée, mandat 2025-2030, s’est solennellement ouvert le 30 septembre à Hanoï. Le secrétaire général du Parti et secrétaire de la Commission militaire centrale, To Lam, y a assisté et donné ses orientations.



Dans son discours d’ouverture, le général d’armée Phan Van Giang, secrétaire adjoint de la Commission militaire centrale et ministre de la Défense, a indiqué que le Congrès avait pour mission de dresser le bilan des cinq années de mise en œuvre de la résolution du XIᵉ Congrès de l’organisation du Parti de l’Armée (2020-2025), de définir les orientations, objectifs, tâches, lignes directrices et solutions pour la période 2025-2030, de contribuer aux projets de documents soumis par le Comité central au XIVᵉ Congrès national du Parti, et d’élire la délégation de l’organisation du Parti de l’Armée au XIVᵉ Congrès national.



Le XIIᵉ Congrès de l’organisation du Parti de l’Armée a pour thème : « Valoriser la tradition héroïque de l’Armée, bâtir une organisation du Parti transparente, solide et puissante, exemplaire et modèle ; construire une Armée révolutionnaire, régulière, d’élite et moderne ; renforcer la défense nationale et protéger fermement la République socialiste du Vietnam ; contribuer à l’édification d’un pays pacifique, puissant, riche, prospère, civilisé et heureux ».

Le secrétaire général du Parti et secrétaire de la Commission militaire centrale, To Lam, et des délégués. Photo: VNA



Le général Phan Van Giang a affirmé que, durant le mandat écoulé, l’organisation du Parti de l’Armée avait dirigé l’ensemble des forces pour améliorer en permanence la qualité globale et la capacité opérationnelle ; avait fondamentalement achevé l’ajustement de l’organisation des forces vers une structure « compacte, robuste et efficace » ; et avait bien rempli les fonctions de force de combat, de travail et de production. L’Armée s’est affirmée comme la force centrale dans l’édification d’une défense nationale globale et dans la protection ferme de l’indépendance, de la souveraineté, de l’unité et de l’intégrité territoriale du pays, contribuant au maintien de la stabilité politique et de l’environnement pacifique au service du développement national.



« Le XIIᵉ Congrès de l’organisation du Parti de l’Armée est un événement politique particulièrement important, affirmant la maturité et la force de l’Armée populaire du Vietnam après plus de 80 ans de construction, de combats et de victoires sous le drapeau du Parti. Les décisions prises lors du Congrès constitueront la base pour continuer à élever la capacité de direction et le pouvoir combatif de l’organisation du Parti de l’Armée, bâtir une Armée populaire révolutionnaire, régulière, d’élite et moderne, et renforcer la défense nationale », a souligné le général Phan Van Giang.



Concernant les missions militaires, de défense et de construction de l’organisation du Parti de l’Armée pour 2025-2030, le projet de rapport politique met en avant l’orientation consistant à appliquer profondément les lignes et points de vue du Parti sur la défense nationale, à maintenir la direction absolue et directe du Parti, ainsi que la gestion unifiée de l’État sur l’Armée et la défense ; à bâtir une réserve puissante et des milices solides et étendues ; à demeurer constamment vigilants et prêts au combat dans toutes les situations…

le général d’armée Phan Van Giang, secrétaire adjoint de la Commission militaire centrale et ministre de la Défense, lors de l'événement. Photo: VNA



Le projet de rapport politique identifie également des objectifs concrets et trois percées, dix missions et solutions pour diriger les tâches militaires et de défense, ainsi que sept missions et solutions pour édifier une organisation du Parti de l’Armée transparente, solide et puissante, dotée d’une capacité de direction globale et d’un pouvoir combatif élevé.



Ces trois percées consistent à : parachever de manière synchrone les institutions militaires et de défense, mobiliser efficacement les ressources pour bâtir une Armée révolutionnaire, régulière, d’élite et moderne ; développer des ressources humaines de haute qualité, attirer et utiliser les talents, et valoriser la culture du « Soldat de l’Oncle Ho » à l’ère nouvelle ; promouvoir le développement scientifique, technologique, l’innovation et la transformation numérique, et construire une industrie de défense autonome, résiliente, moderne et duale.-VNA/VI