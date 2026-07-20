Ouverture du troisième Plénum du Comité central du Parti du 14e mandat. Photo: VNA





Le Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) du 14e mandat a inauguré, lundi matin 20 juillet, son troisième Plénum afin d’examiner et de décider de questions importantes pour la mise en œuvre de la Résolution du 14e Congrès national, portant sur l'édification du Parti, la consolidation du système politique et le développement national dans la nouvelle phase.



Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, a présidé et prononcé le discours d'ouverture de ce Plénum, tandis que la séance d'ouverture a été dirigée par Tran Thanh Man, président de l'Assemblée nationale.



Dans son allocution d'ouverture, le dirigeant To Lam a souligné que si le 14e Congrès national avait défini la ligne directrice, les objectifs et les grandes orientations stratégiques, ce troisième Plénum devait désormais transformer ces orientations en décisions concrètes pour lever les goulots d'étranglement, libérer les ressources et instaurer une nouvelle capacité de développement.



Les treize points à l'ordre du jour dans divers domaines s’orientent tous vers l'objectif supérieur de renforcer les capacités de direction, de gouvernance, d'action, de développement et de protection du pays dans la nouvelle ère.



Le dirigeant a exhorté le Comité central à adopter des politiques favorisant quatre transitions stratégiques majeures, à savoir l'amélioration des capacités de direction, de la gouvernance et de l’efficacité opérationnelle du Parti et de l’administration publique ; la gestion unifiée de l'espace de développement et la valorisation des ressources nationales ; l'établissement d'un modèle de croissance fondé sur la productivité, le savoir, la technologie et l’homme ; ainsi que le renforcement de la résilience, des capacités d'adaptation et de la protection ferme du pays.



Concernant l'amélioration des capacités de direction, de gouvernance et de l'efficacité opérationnelle du Parti et du système politique, l'objectif est de renforcer l'efficacité de la direction du Parti et de la gouvernance de l'État, d'améliorer le fonctionnement de l'administration et la qualité des services rendus à la population, en prenant pour référence la qualité des décisions, l'efficacité de leur mise en œuvre et la confiance de la population.

Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, prononce le discours d'ouverture du troisième Plénum du Parti. Photo: VNA

S’agissant de la gouvernance unifiée de l'espace de développement et des ressources nationales, la mobilisation des ressources doit aller de pair avec la protection des droits et intérêts légitimes ; la décentralisation doit s'accompagner d'un contrôle de la spéculation, du gaspillage et des intérêts particuliers ; les données doivent être unifiées et interconnectées.



La troisième transition consiste à passer d'une croissance fondée principalement sur l'expansion des facteurs de production à un modèle reposant sur la productivité, le savoir, les technologies et les ressources humaines. Le critère ultime réside dans la qualité de vie, les possibilités de développement et le bien-être de la population.



La quatrième prévoit de passer d'une gestion réactive des risques à une prévention proactive, afin de renforcer la résilience, les capacités d'adaptation et la protection ferme du pays. La sécurité est une condition du développement ; un développement durable, inclusif et résilient constitue le fondement de la sécurité.



To Lam a estimé que ces quatre transitions stratégiques formaient un ensemble cohérent : l'organisation et les ressources humaines renforcent les capacités d'action ; l'espace de développement et les institutions libèrent les ressources ; le modèle de développement transforme ces ressources en productivité, en richesse et en qualité de vie ; tandis que les capacités de prévention, d'adaptation et de protection garantissent un développement sûr, continu et durable.



Selon le dirigeant, tout retard dans l'une de ces transitions risque de freiner les autres. Les résultats de ce plénum devront se traduire par un large consensus, des décisions pertinentes et des avancées concrètes après l’événement.



En conclusion, il a appelé les membres du Comité central à exprimer clairement leurs points de vue, leurs arguments et leurs recommandations, et à proposer des solutions claires, en plaçant les intérêts de la nation, ainsi que les droits et intérêts légitimes de la population, au-dessus de tout, afin que chaque résolution et chaque conclusion soient immédiatement traduites en plans d'action concrets et efficaces.



Avant l’ouverture de ce troisième Plénum, une délégation du Comité central du Parti s'est rendue au mausolée du Président Hô Chi Minh pour y déposer une couronne de fleurs et a offert de l'encens au Monument aux Héros et aux Martyrs, rue Bac Son.



Selon le programme officiel, les travaux du plénum se poursuivent jusqu'au 24 juillet. -VNA/VI