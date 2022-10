Ouverture du Sommet de la Blockchain du Vietnam 2022

Le premier Sommet de la Blockchain du Vietnam (Vietnam Blockchain Summit) s’est officiellement ouvert mercredi 19 octobre à Hanoï.

Organisé pour la première fois par l'Association vietnamienne des logiciels et des services informatiques (VINASA) et l’Association de la Blockchain du Vietnam, le sommet réunit plus d’un millier de délégués dont des experts de nombreuses grandes sociétés technologiques (Kyber Network, Gala Games, Sky Mavis, DFG, FTX, Binance, BNB Chaîne, Chainalysis, OKC, AAX…).



Photo: VNA

Le sommet vise à avancer de nouvelles orientations et solutions, à renforcer les liens et la connectivité pour créer une percée appropriée aux potentiels de la blockchain, contribuant au développement du Vietnam en général et du monde en particulier.

Selon des experts, le marché mondial de la blockchain était évalué à 4,67 milliards de dollars en 2021 et devrait atteindre près de 7,18 milliards de dollars en 2022. Pour le marché vietnamien de la blockchain, il devrait s’élever à 2,5 milliards de dollars en 2026.

Dans le cadre de cet événement, sont prévues de nombreuses conférences thématiques. En marge du sommet, une exposition présentant des plateformes, des solutions et des réseaux de blockchain, est organisée.