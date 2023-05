Ouverture du sentier frontalier Nam Dich (Vietnam) - Huoi Hia (Laos)

Des dirigeants des deux provinces de Dien Bien et Phongsaly ont inauguré et déclaré le 15 mai l'ouverture du sentier frontalier de Nam Dich (district de Nam Po, province vietnamienne de Dien Bien) – Huoi Hua (district de Muang May, province lao de Phongsaly).

L'ouverture du sentier frontalier entre les deux localités contribuera à promouvoir le développement socio-économique, à assurer la défense et la sécurité des zones frontalières des deux provinces de Dien Bien et Phongsaly ; à créer des conditions favorables à l’entrée et à la sortie aux zones frontalières et à l'achat, la vente et l'échange de biens par les résidents de la région limitrophe.

Prenant la parole à cette occasion, le vice-président du Comité populaire provincial de Dien Bien, Pham Duc Toan, a affirmé que l'ouverture du sentier frontalier entre les deux localités revêtait une signification économique et politique. Cela ouvre de nouveaux potentiels dans les relations économiques, commerciales, politiques et culturelles entre les deux provinces de Dien Bien et Phongsaly, complétant en même temps les procédures légales, servant de base au déploiement par les forces fonctionnelles de la tâche de vérification et de contrôle d'entrée et de sortie dans les zones frontalières, conformément aux lois des deux pays. - VNA/VI