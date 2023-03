Ouverture du salon "Denimsandjeans" à Ho Chi Minh-Ville

Le 5e salon international "Denimsandjeans" a ouvert ses portes le 1er mars à Ho Chi Minh-Ville, dans le but de présenter les dernières tendances et réalisations de l'industrie du denim.

Organisé conjointement par l’Association du textile-habillement du Vietnam (VITAS), l’Association des entreprises indiennes au Vietnam et la compagnie indienne Balaji Enterprises, l'événement est placé sous le thème YOGIM, suggérant le lien entre Yoga et

Denim

.

Photo : VNA

Le salon réunit de grands fabricants de denim du Vietnam et de plus de dix pays à travers le monde, afin de présenter les importantes innovations dans la fabrication tout en mettant l'accent sur le développement durable. Il est une opportunité pour les entreprises des pays participants d'étendre leurs débouchés et de nouer des liens avec de nouveaux clients et partenaires.

Lors de cet événement de deux jours, les visiteurs peuvent découvrir l'espace "DENIM BAZAAR", où les marques de mode vietnamiennes présentent leurs produits innovants en denim, y compris le denim recyclé. Il s’agit d’une opportunité pour les visiteurs d'apprécier et de s’acquérir de produits de haute qualité fabriqués par des marques vietnamiennes.

Le Vietnam exporte actuellement plus de 65 millions de produits de vêtements en denim. Le secteur dispose d’un énorme potentiel car les droits de douane sur le marché de l'UE ne sont actuellement que de 4 à 6%, et devraient être ramenés à 0% au cours des deux prochaines années. –VNA/VI