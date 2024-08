Ouverture du Salon international du meuble et de la décoration intérieure de l'ASEAN à Hô Chi Minh-Ville

Le 2e Salon international du meuble et de la décoration intérieure de l'ASEAN au Vietnam (VIFA ASEAN 2024) s'est ouvert le 27 août à Hô Chi Minh-Ville.

L'événement regroupe plus de 200 entreprises du Vietnam et de 13 pays et territoires tels que la Chine, la République de Corée, les États-Unis, l'Italie, les Pays-Bas, la Thaïlande, le Cambodge... Les exposants présentent des produits de décoration intérieure, extérieure et d'artisanat, des machines et équipements, des services de soutien.

L'exposition se déroule du 27 au 30 août 2024, offrant une plate-forme aux entreprises régionales et internationales pour explorer les partenariats et les opportunités de marché.

Cet événement crée non seulement des opportunités pour les entreprises vietnamiennes de trouver des partenaires et des commandes d'exportation mais aussi les entreprises d'autres pays de la région de trouver des clients vietnamiens et de l'étranger.

L'exposition propose également des visites d'usines aux acheteurs internationaux pour observer les processus de fabrication avancés du Vietnam.

Selon les statistiques des douanes, entre janvier et juillet, la valeur totale des exportations du Vietnam a atteint 227 milliards de dollars, les produits du bois représentant 10,7 milliards USD, soit une augmentation de 25 % par rapport à l'année précédente. Les principaux marchés tels que les États-Unis, la Chine et le Japon ont connu une croissance significative. -VNA/VI