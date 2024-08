Ouverture du Programme sur le Partenariat Pacifique et l'Ange du Pacifique 2024 à Quang Ngai

Le Programme sur le Partenariat Pacifique et l'Ange du Pacifique 2024 (PP&PA-24) a ouvert ses portes le 20 août dans la province centrale de Quang Ngai.

La cérémonie d'ouverture a réuni des représentants des ministères et agences vietnamiens, des autorités de la province de Quang Ngai et environ 200 personnels des marines, des forces aériennes, des médecins et des experts des États-Unis, du Royaume-Uni, d'Australie et du Chili. Elle a également vu la présence des ambassadeurs des États-Unis et d'Australie au Vietnam, du consul général des États-Unis à Ho Chi Minh-Ville et des membres des missions diplomatiques des États-Unis et de l'Australie dans ce pays d'Asie du Sud-Est.

Affirmant qu'il s'agissait de l'un des événements les plus importants de la politique étrangère de Quang Ngai en 2024, le vice-président du Comité populaire provincial Vo Phien, qui est à la tête du comité d'organisation, a déclaré que l'événement visait à renforcer la coopération internationale, à améliorer les capacités de réponse aux catastrophes et de soutien humanitaire, à favoriser la compréhension mutuelle, les échanges interpersonnels et la coopération locale, et à contribuer au renforcement du partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et les États-Unis.

Soulignant que le Vietnam est toujours un partenaire important dans le programme de partenariat du Pacifique, la consule générale des États-Unis Susan Burns a déclaré que c'était la première fois que le partenariat du Pacifique de la marine américaine et l'Ange du Pacifique de l'armée de l'air américaine collaboraient pour soutenir un Vietnam fort, prospère, résilient et indépendant.

L'événement fait partie d'une série d'activités célébrant le 30e anniversaire des relations diplomatiques entre les États-Unis et le Vietnam (12 juillet 1995 - 2025), et intervient un an après que les États-Unis et le Vietnam ont élevé leur relation bilatérale à un niveau de partenariat stratégique intégral.

Le Programme PP&PA-24, qui durera jusqu'au 30 août, comprend 60 activités dans les domaines de la santé, de la construction, de l'aide humanitaire et des secours en cas de catastrophe. Les soldats de la marine et de l'armée de l'air américaines devraient aider à rénover des écoles et des cliniques de santé, fournir un soutien humanitaire et une formation en réponse aux catastrophes, échanger des expériences médicales et participer à des spectacles aériens et à des activités d'échange communautaire dans toute la province de Quang Ngai. - VNA/VI