Ouverture du procès en première instance de l’affaire de Van Thinh Phat

Le tribunal populaire de Hô Chi Minh-Ville a ouvert ce mardi 5 mars le procès en première instance de l’affaire survenue au sein du groupe Van Thinh Phat, de la Banque commerciale par actions de Saigon (Sai Gon Commercial Bank - SCB) et des unités associées.

Dans cette affaire, Truong My Lan, présidente du groupe Van Thinh Phat, est accusée pour détournement de fonds, versement de pots-de-vin et violation de la réglementation sur les prêts dans les opérations des établissements de crédit. Quatre-vingt-cinq autres personnes, dont cinq recherchée, sont jugées pour différents chefs d’accusation.

Selon l'acte d'accusation émis par le Parquet populaire suprême, Truong My Lan n'avait occupé aucun poste à la SCB mais elle était un principal actionnaire en détenant de 85 % à 91,5% des actions. Du 9 février 2018 au 7 octobre 2022, Truong My Lan avait donné l’ordre de mettre en place 916 fausses demandes de prêt, s’appropriant plus de 304.000 milliards de dôngs (12,5 milliards de dollars) de la SCB.

Truong My Lan est également jugée pour versement de pots-de-vin, pour avoir soudoyé une équipe d'inspection de la Banque d'État afin de dissimuler ses violations et celles de la SCB, créant ainsi des conditions nécessaires à la restructuration de cette banque.

En outre, elle est victime dans l’affaire liée à l'accusé Nguyên Cao Tri, président du conseil d'administration de la société Van Lang et de la société Capella, qui est jugé pour abus de confiance pour s'approprier 1.000 milliards de dôngs de Truong My Lan.

Le procès est présidé par le juge Pham Luong Toan.

L'accusée Truong My Lan a cinq avocats pour la défense.

Le procès se poursuit jusqu’au 29 avril. -VNA/VI