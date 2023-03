Ouverture du premier Festival du "bánh mi" vietnamien à HCM-Ville

Le premier Festival du "bánh mi" vietnamien a été ouvert jeudi soir 30 mars à Ho Chi Minh-Ville, sous les auspices de l’Association du tourisme de la ville et le Service municipal du tourisme.

Le festival, qui se déroule jusqu’au 2 avril, rassemble120 stands du système de restaurants, hôtels, boulangeries, entreprises... à Ho Chi Minh-Ville, à d'autres localités ainsi qu'à l'étranger.



Selon Mme Bui Thi Ngoc Hieu, directrice adjointe du Service municipal du tourisme, outre les stands d'exposition de produits, le festival voit également des activités exceptionnelles, notamment un séminaire thématique sur le "Parcours de développement du du "bánh mi" vietnamien, une présentation de 105 plats avec du banh mi et de toutes sortes de banh mi à base de légumes et de fruits...

Cet événement vise à reconnaître les valeurs de ce produit pour la cuisine vietnamienne et à honorer le savoir-faire et la créativité des boulangers.



Le "bánh mi" est classé 7e dans le top 50 des meilleurs aliments de rue au monde, publié par TasteAtlas, surnommé la "carte mondiale de l’alimentation". Il a également été nommé parmi les 50 meilleurs plats de rue d’Asie par CNN.

Le "bánh mi" a été importé au Vietnam pendant la période coloniale et est aujourd’hui l’un des rares héritages de l’époque. Si au début, la plupart des bánh mi se composaient de pain, de viande et d’assaisonnements, sans légumes ajoutés, ils sont aujourd’hui farcis de charcuterie, de beurre français, de mayonnaise, de pâté de foie, de concombres, de coriandre, de cornichons, de sauce aux huîtres, d’ail... et la liste continue de s'allonger au fil du temps. - VNA/VI