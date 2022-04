Ouverture du Forum économique de Hô Chi Minh-Ville en 2022

Placé sous le thème "Économie numérique: moteur de croissance et de développement de Hô Chi Minh-Ville dans le futur", le Forum économique de Hô Chi Minh-Ville 2022 s’est ouvert le matin du 15 avril.

Organisé par le Comité populaire de Hô Chi Minh Ville, cet événement international annuel est une opportunité pour les dirigeants de la mégapole du Sud d'échanger et de discuter avec des experts, des scientifiques, des organisations, des entreprises nationales et étrangères sur le développement socio-économique ainsi que les projets et plans de la ville.



L'événement regroupe plus de 900 délégués, dont des dirigeants du gouvernement, de ministères et branches; des représentants d'agences diplomatiques, des dirigeants de grandes institutions financières et d'organisations telles que la BM, le FMI, la SFI, la BAD...



En particulier, le forum de cette année voit la participation de managers, d'experts économiques et de dirigeants de localités de 9 pays - États-Unis, Russie, Japon, Finlande, Israël, Thaïlande, Suisse et Chine.

Quatre sujets principaux sont au menu:



- Tableau général de la transformation numérique dans les entreprises de Ho Chi Minh Ville, vision et aspirations à l'horizon 2030,



- Conception de politiques appropriées pour le développement de l'économie numérique à Hô-Chi-Minh-Ville: orientation pour 2025 et vision à l'horizon 2030,



- Transformation numérique pour améliorer la compétitivité des entreprises: défis et solutions



- Transformation numérique dans les entreprises : expériences et leçons réussies d'entreprises nationales et internationales.



À travers le forum de cette année, Hô Chi Minh-Ville espère trouver un modèle standard pou le processus de transformation numérique des agences de l'État, des entreprises et même de nouvelles ressources d'investissement afin que la ville puisse avancer dans la bonne direction, l'économie numérique étant appelée à devenir le moteur de la croissance et du développement de la ville dans le futur.