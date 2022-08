La cérémonie d'ouverture du Forum des jeunes volontaires de l'ASEAN élargi et du Prix des jeunes volontaires de l'ASEAN élargi 2022 a eu lieu mercredi matin, 24 août, dans la province de Quang Binh (Centre).

Photo: VNA

Cette année, ces événements attirent quelques 50 jeunes volontaires des pays de l'ASEAN et du Japon.

Il s'agit de l'opportunité pour les jeunes de l'ASEAN+ de discuter, de partager des expériences, de se connecter et de renforcer leur coopération dans le domaine du volontariat.

Dans son discours d'ouverture, le secrétaire du Comité central de l'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh, Nguyên Tuong Lâm, également vice-président permanent du Comité national de la jeunesse du Vietnam, a déclaré que le Prix des jeunes volontaires de l'ASEAN élargi visait à honorer des individus, organisations, et modèles exemplaires de jeunes volontaires venus de 14 pays de l'ASEAN élargi.

Il a estimé que la connexion et le partage de chaque jeune volontaire ne s'arrêtent pas seulement dans le cadre du Forum, mais également permettront d'édifier un réseau d'individus et d'organisations volontaires dans la région, contribuant à la promotion de l’esprit volontaire, au redressement et au développement de la région comme du monde.

Ces événements qui ont lieu du 23 au 27 août avec des séances de discussion et une série d'activités de bien-être social déployées à Quang Binh.