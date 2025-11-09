Ouverture du Festival Thang Long - Hanoï 2025

Le Festival Thang Long - Hanoï 2025, organisé par le Département de la culture et des sports de Hanoï, a été inauguré le 7 novembre à la Citadelle impériale de Thang Long. Photo : VNA

Le Festival Thang Long - Hanoï 2025, organisé par le Département de la culture et des sports de Hanoï, a été inauguré le 7 novembre à la Citadelle impériale de Thang Long. Il se poursuivra jusqu'au 16 novembre, avec une série d'activités culturelles et artistiques de grande envergure. Le Festival Thang Long - Hanoï 2025, organisé par le Département de la culture et des sports de Hanoï, a été inauguré le 7 novembre à la Citadelle impériale de Thang Long. Il se poursuivra jusqu'au 16 novembre, avec une série d'activités culturelles et artistiques de grande envergure.

Placée sous le thème "Patrimoine – Connexion – Modernité", cette édition vise à promouvoir le patrimoine culturel vietnamien auprès du public international et à affirmer la position de Hanoï en tant que ville patrimoniale. Plus de 700 artistes et artisans vietnamiens et étrangers, participent à plus de 30 activités : festivals de rue, spectacles artistiques, expositions patrimoniales, défilés d'ao dai, artisanat traditionnel et conférences. Les événements se déroulent dans plusieurs lieux emblématiques de la capitale, tels que la Citadelle impériale de Thang Long, le Temple de la Littérature, les rues piétonnes du lac Hoàn Kiêm (Épée restituée) et le Musée de Hanoï.

La cérémonie d'ouverture a réuni près de 1 000 participants, dont de nombreux artistes renommés, mettant en valeur la continuité entre traditions et créativité contemporaine, à travers des danses et spectacles folkloriques emblématiques de Hanoï. Photo : VNA

La cérémonie d'ouverture a réuni près de 1 000 participants, dont de nombreux artistes renommés, mettant en valeur la continuité entre traditions et créativité contemporaine, à travers des danses et spectacles folkloriques emblématiques de Hanoï.

Le festival constitue également un espace de dialogue international, permettant à la capitale de renforcer ses liens avec d'autres villes du patrimoine et villes créatives dans le cadre du réseau de l'UNESCO.

Cet événement ne se limite pas à honorer le patrimoine : il illustre aussi la vision d'un Hanoï créatif et intégré, où la préservation du patrimoine devient une ressource pour le développement socio-économique, contribuant à rapprocher l'image de la capitale de ses amis internationaux. – VNA/VI