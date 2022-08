Ouverture du Festival Namaste Vietnam 2022 à Khanh Hoa

Le Festival Namaste Vietnam 2022 s'est ouvert dans la province de Khanh Hoa (Centre) jeudi soir, 18 août, pour célébrer le 75e anniversaire du Jour de l'Indépendance de l'Inde et le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l'Inde.

Photo : VNA

Organisé par le consulat général de l'Inde à Hô Chi Minh-Ville et le comité populaire de la province de Khanh Hoa, le Festival durera jusqu'au 20 août avec de diverses activités telles que des performances artistiques, des échanges avec des artistes indiens et l'éclairage de lampes - un rituel indien traditionnel priant pour la paix, la bonheur et la prospérité.

Dans le cadre du Festival, il y aura des programmes de promotion du tourisme et des voyages à la ferme, a déclaré Le Huu Hoang, vice-président permanent du Comité populaire provincial, ajoutant qu'à travers l'événement, Khanh Hoa vise à promouvoir son tourisme auprès d'amis internationaux.

L'ambassadeur de l’Inde au Vietnam, Pranay Verma, a déclaré qu'outre le tourisme, le Festival vise également à renforcer les liens économiques et commerciaux entre les deux pays, exprimant son espoir qu'il y aura des vols directs entre Khanh Hoa et l'Inde dans les temps à venir.

Le vice-ministre vietnamien permanent des Affaires étrangères, Nguyen Minh Vu, a souligné les échanges culturels entre le Vietnam et l'Inde au cours des dernières années, et a convaincu qu'après le Festival, davantage de programmes seront déployés pour consolider le partenariat stratégique bilatéral.