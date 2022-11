Ouverture du festival gastronomique de l’ASEAN 2022 à Ho Chi Minh-Ville

Le festival gastronomique de l’ASEAN 2022, sur le thème "L'unité dans la diversité", a débuté le 24 novembre au soir, rue Le Loi, dans le 1er arrondissement de Ho Chi Minh-Ville, dans le but de contribuer au renforcement de l'amitié et de la coopération entre le peuple vietnamien et les peuples des autres pays membres de l'ASEAN.

L'événement gastronomique est organisé par l'Union des organisations d'amitié de Ho Chi Minh-Ville, contribuant à célébrer le 55e anniversaire de la fondation de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) (1967-2022).

Photo: VNA

À côté d'une cinquantaine de stands présentant des plats traditionnels du Vietnam et d’autres pays membres de l'ASEAN, le festival comprend plusieurs activités d'échange, des performances culturelles et artistiques.

Clôture le 27 novembre. -VNA/VI