Le festival du village de Sen 2023 a débuté vendredi soir, 12 mai, avec un grand spectacle intitulé «La mère du village de Sen» qui a eu lieu simultanément à Vinh, chef-lieu de la province de Nghê An, la province natale du Président Hô Chi Minh, et à Huê, où il a passé 10 années de son enfance avec sa famille.

Lors de la cérémonie d'ouverture du festival du village de Sen à Nghê An. Photo : VNA

Ce festival coïncide avec le 155e anniversaire de la naissance de la mère du Président Hô Chi Minh et le 133e anniversaire de sa propre naissance. C'est la première fois qu'un programme artistique sur le Président Ho Chi Minh se déroule simultanément à Nghê An et à Huê, deux endroits intimement liés à la jeunesse du Président avant qu'il ne parte à la recherche d'un chemin pour sauver le pays.

Nguyên Duc Trung, le président du comité populaire provincial de Nghê An, était présent pour la circonstance. «Le festival vise à célébrer la vie et la carrière révolutionnaire du président Hô Chi Minh, à accélérer le mouvement «Étudier et suivre l’exemple moral et le style de vie du président Hô Chi Minh». C'est aussi l'occasion de mieux faire connaître auprès des visiteurs étrangers le village de Sen et le développement dynamique de la province de Nghê An», a-t-il déclaré.

Dans le cadre du festival, de nombreuses activités culturelles se dérouleront du 12 au 19 mai à Vinh, à Nam Dàn et à Cua Lo, notamment le concert «Du village de Sen à la ville qui porte le nom de Hô Chi Minh», qui se tiendra lors de la cérémonie de clôture le 19 mai.

Organisée annuellement, le festival du village de Sen vise à exprimer la reconnaissance des Vietnamiens envers le Président Hô Chi Minh mais aussi à promouvoir l’image de Nghê An, sa province natale. - VNA/VI