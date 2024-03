Le Festival du pho 2024 s’est ouvert ce vendredi 15 mars à Nam Dinh (à environ 90 km du Sud de Hanoï), lieu de naissance de ce célèbre plat, avec la participation de 65 cuisiniers et experts culinaires de l’ensemble du pays. Il offre aux gastronomes nationaux et étrangers des expériences uniques avec les saveurs exquises des grandes trois régions du pays.

Ouverture du Festival du pho 2024 à Nam Dinh. Photo: VNA

Durant trois jours, le Festival du pho 2024 propose une série d'activités pour attirer les touristes, telles que la dégustation du pho traditionnel du village de Van Cu, district de Nam Truc ; la découverte de l'histoire de la création et du développement du pho, les étapes de cuisson avec la saveur authentique du célèbre village de pho de Van Cu ; le programme "Le Chemin du pho vietnamien" pour faire découvrir aux visiteurs la diversité des pho des trois régions du pays.

De plus, une marmite géante de bouillon capable de servir 2.000 bols de pho aux convives aura lieu. De nombreux programmes de démonstration de fabrication de nouilles de pho, le choix des ingrédients et des épices pour cuire le bouillon seront dévoilés aux visiteurs par des artisans chevronnés... À cela s'ajoute une table ronde sur le pho, avec la participation d'artisans et d'experts culinaires et culturels, autour de la promotion et l’héritage des valeurs traditionnelles du pho pour le diffuser plus largement au niveau national et à l'international…

À cette occasion, de nombreux restaurants célèbres de la ville de Nam Dinh et du pays en général participeront au programme "Goût du pho vietnamien".

Dans le cadre du festival, entre 15.000 et 20.000 bols de pho seront vendus au moyen de coupons d'une valeur de 15.000 dôngs chacun. Les bénéfices de 5.000 coupons seront offerts au Fonds pour les enfants atteints de paralysie cérébrale de Nam Dinh.

Un événement organisé par le Comité populaire de la province de Nam Dinh et les agences concernées, avec l'objectif de mettre en lumière le métier de préparation du pho et d'offrir aux visiteurs l'opportunité de découvrir et d'apprécier les variétés de pho de différentes régions du pays.

Le pho, une soupe de nouilles vietnamienne vendue dans presque tous les coins de rue au Vietnam, se retrouve à la 34e place dans la liste des 100 plats les plus populaires au monde, selon TasteAtlas.

C'est un très bon plat à déguster une fois arrivé au Vietnam. Les ingrédients principaux sont des pâtes de riz, du bouillon, de la viande de bœuf ou de poulet, accompagnés d'un peu de poivre, de citron et d’oignon émincé. C'est un plat traditionnel et typique de la gastronomie vietnamienne.

On le consomme souvent au petit déjeuner, n’importe où, que ce soit dans les restaurants, les hôtels de luxe ou sur un trottoir à un prix défiant toute concurrence.

Le pho fait également partie des trois plats vietnamiens - avec le banh mi et le café glacé nommés dans la liste de CNN des "50 meilleurs plats de rue en Asie", qu'il considère juste comme un "petit échantillon des merveilleuses traditions culinaires de la région". -VNA/VI