Ouverture du Festival du Nouvel An de Da Nang 2026

Le Festival du Nouvel An de Da Nang 2026 (Danang New Year Festival 2026) s’est ouverte dans la soirée du 30 décembre au parc de la rive est du pont du Dragon.

Dans son discours d’ouverture, Nguyên Thi Anh Thi, vice-présidente du Comité populaire de la ville de Da Nang, a souligné que la municipalité considérait la culture comme un fondement spirituel essentiel, le tourisme comme un secteur économique clé, et les événements et festivals comme des leviers majeurs pour renforcer l’attractivité de la destination, stimuler la consommation et contribuer au développement socio-économique local.

Prévu jusqu'au 3 janvier 2026, le festival se déploie sur plusieurs sites emblématiques, notamment le parc de la rive est du pont du Dragon, la rue piétonne Bach Dang ou encore les plages touristiques. Quatre thématiques visuelles principales, de la féerie de Noël aux couleurs patrimoniales de Hoi An et à l’identité dorée de Da Nang, créeront un parcours photogénique destiné à immortaliser les moments forts de cette fin d’année.

En marge des scènes musicales, l’espace culinaire « Cheer Fest » proposera du 30 décembre 2025 au 3 janvier 2026 au public un voyage gustatif entre saveurs locales et cuisine internationale, accompagné de stands d’artisanat.

L’innovation majeure de cette édition réside dans la transformation de la rue piétonne Bach Dang en une avenue baptisée « Da Nang – Bienvenue en 2026 ». Durant trois nuits consécutives, cet axe se muera en un « hub créatif » vibrant au rythme des danses modernes, des activités interactives et de la musique traditionnelle.

Pour marquer le moment charnière du réveillon, la ville organisera pour la première fois une course nocturne baptisée « Illuminer la rivière Han – Courir vers l’avenir ». Prévue entre 22h00 et minuit le 31 décembre, cette épreuve de 5 km offrira aux athlètes professionnels comme amateurs un parcours spectaculaire traversant des ponts emblématiques de la ville avant de franchir la ligne d’arrivée aux premiers instants de 2026.

Parallèlement à ces festivités, la ville perpétuera sa tradition d’hospitalité en accueillant solennellement, le 1er janvier, les premiers passagers aériens et maritimes de l’année. Elle lancera également une vaste campagne de promotions commerciales et hôtelières afin de confirmer le statut de Da Nang comme destination festive incontournable de la région. -VNA/VI