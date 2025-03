Ouverture du Festival du Café de Buôn Ma Thuôt 2025

Lors de la céréùonise d'ouverture du Festival. Photo : VNA

La 9ᵉ édition du Festival du Café de Buôn Ma Thuôt 2025, placé sous le thème "Buôn Ma Thuôt: destination du café mondial", s’est ouverte lundi soir, 10 mars dans la ville de Buôn Ma Thuôt et et dans plusieurs localités de la province de Dak Lak (hauts plateaux du Centre).

Cet événement marque également le 50ᵉ anniversaire de la libération de la ville de Buôn Ma Thuôt et de la province de Dak Lak (10 mars 1975 - 10 mars 2025).

S'exprimant lors de la cérémonie, le vice-Premier ministre Tran Hong Ha a souligné que le Festival du café de Buon Ma Thuot honore non seulement le café vietnamien, symbole de créativité et de réussite, mais est également un forum mondial où les pays producteurs et consommateurs de café se réunissent et partagent une vision d'un avenir durable pour l'industrie mondiale du café.

Le festival du 9 au 13 mars comprend plusieurs activités, notamment un concours de création de contenu numérique pour promouvoir le festival en ligne, une foire-exposition sur le café et les produits OCOP (Programme national "Une commune, un produit"), un concours de barista et diverses expériences autour du café, un colloque scientifique sur le développement de l'industrie du café, une conférence internationale sur le commerce du café visant à rehausser la valeur du café vietnamien, un carnaval de rue ainsi qu’un concours agricole intitulé "Le talent des cultivateurs".

En outre, plusieurs événements uniques seront organisés, tels qu’un festival de lumières, un festival de groupes de rock, la course automobile tout-terrain internationale "Défi à travers la grande jungle - Buôn Đôn 2025", la Fête des éléphants du village Dôn et la Course de pirogues monoxyles dans le district de Lak, ainsi qu’un camp thématique autour du café dans le district de Krông Pac.

Pendant toute la durée du festival, diverses excursions touristiques seront proposées, notamment “Le circuit du café”, "Le circuit du patrimoine”, ainsi que des circuits d’écotourisme, de tourisme culturel, d’aventure et d’expériences de tourisme communautaire dans plusieurs villages traditionnels.

"Après huit éditions, le festival conserve ses principales activités, mais cette année, une nouveauté majeure est l'invitation du groupe Trung Nguyên à organiser la cérémonie d'ouverture. Trung Nguyên est un leader dans l'industrie du café, tant au Vietnam qu'à l'international. À cette occasion, la province de Dak Lak lancera également la construction d’une usine de café de Trung Nguyên, le plus grand investissement de ce groupe dans la province à ce jour, avec un capital total de près de 1.000 milliards de dôngs. Il s'agira de la plus grande usine de transformation du café en Asie du Sud-Est. En 2024, les exportations de café du Vietnam ont atteint 5,4 milliards de dollars, un chiffre record. Le café figure parmi les dix principaux produits agricoles d'exportation du Vietnam. La province de Dak Lak a contribué pour 1,7 milliard de dollars aux exportations en 2024, dont 1,2 milliard uniquement pour le café”, a déclaré Nguyên Tuân Hà, vice-président permanent du Comité populaire de la province de Dak Lak et président du Comité d'organisation du festival.

Pour cette 9ᵉ édition, le Comité d'organisation du Festival a choisi H’Hen Niê, Miss Univers Vietnam 2017 et Top 5 Miss Univers 2018, ainsi que Dinh Thi Hoa, Miss Ambassadrice du Tourisme Vietnam 2024, en tant qu’ambassadrices officielles de la communication du festival. - VNA/VI