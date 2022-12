Ouverture du Festival de musique de l’ASEAN 2022 à Quang Nam. Photo: VNA

Le Festival de musique de l’ASEAN 2022 s’est ouvert le 19 décembre dans la ville de Hoi An, province de Quang Nam (Centre).

S'incrivant dans le cadre des évènements internationaux de l'Année nationale du tourisme 2022 sur le thème "Quang Nam – destination de tourisme vert", le Festival qui se déroule jusqu’au 24 décembre, attire plus de 200 artistes de 14 troupes de l’ASEAN.

Le Festival permet à promouvoir la compréhension mutuelle entre les nations membres, contribuant à l’édification d’une communauté de l'ASEAN paisible, solidaire, stable, prospère et unie, a déclaré le vice-président du Comité populaire provincial Tran Van Tan.

Il est aussi l’occasion pour Quang Nam à présenter ses potentiels touristiques avec des patrimoines culturels traditionnels et produits touristiques attrayants ainsi qu’à affirmer sa position en qualité de destination sûre et amicale, a-t-il ajouté.

La province de Quang Nam est l’une des premières destinations touristiques au Vietnam avec trois patrimoines culturels mondiaux : la veille ville de Hoi An, le sanctuaire de My Son et l’art de Bai Choi. Elle arbitre encore la réserve mondiale de biosphère de Cu Lao Cham, un littoral de 125km et plusieurs autres paysages naturels.

Quang Nam a été choisi pour accueillir l’Année touristique nationale 2022 avec 192 évènements.