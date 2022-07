Ouverture du Festival de musique de la police ASEAN+ 2022

Le Festival de musique de la police de l’ASEAN+ 2022, le point d’orgue des activités marquant le 60e anniversaire de la Journée traditionnelle de la Police populaire du Vietnam (20 juillet 1962), a débuté le 9 juillet au lac Hoan Kiem (lac de l’Épée restituée), à Hanoï.

L'événement de deux jours attire la participation des groupes de musique policière de pays de l'ASEAN, ainsi que de ses partenaires, à savoir le Japon et la Chine.

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, le général de corps d'armée Nguyen Duy Ngoc, vice-ministre vietnamien de la Sécurité publique, a souligné que le festival de musique contribue à promouvoir la culture, l'art et la compréhension mutuelle de l'identité culturelle nationale, du pays, du peuple, du processus de développement de la Police populaire du Vietnam et de celle d'autres pays.

Il a exprimé l'espoir que l'événement contribuera à présenter et à promouvoir l'image du pays et du peuple vietnamien amical et hospitalier auprès de la communauté internationale, et favorisera la coopération entre la police vietnamienne et les forces des autres nations.

Le Festival de musique de la police de l'ASEAN + 2022 comprend deux parties principales. Dans la première partie, des performances et des défilés des forces de police des pays participants seront présentés au public, et dans la deuxième, un concert en plein air devant la statue du roi Ly Thai To, au bord du lac de l'Épée restituée. -VNA/VI