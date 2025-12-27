Ouverture du Festival de la jeunesse Vietnam-Cambodge-Laos 2025

Le Festival de la jeunesse Vietnam–Cambodge–Laos 2025 s’est ouvert le 26 décembre dans la province vietnamienne de Quang Ngai, au Centre. L’événement réunit 90 délégués des trois pays afin de renforcer la solidarité, l’amitié traditionnelle et la coopération entre les jeunes générations.

Organisé du 25 au 28 décembre sous le thème « Solidarité – Amitié – Développement », le festival comprend un séminaire intitulé « Un parcours vert pour un développement durable », des excursions mettant en valeur la culture, l’histoire et le potentiel socio-économique locaux, ainsi que diverses activités culturelles, artistiques et sportives.

Lors de la cérémonie d’ouverture, Nguyen Ngoc Sam, vice-président du Comité populaire de Quang Ngai, a souligné que, ces dernières années, les jeunes de sa province avaient intensifié leurs échanges avec leurs homologues des provinces lao de Champassak, Attapeu, Sékong et Khammouane, ainsi qu’avec la province cambodgienne de Rattanakiri. Il a indiqué que ces initiatives avaient contribué à renforcer la solidarité, l’amitié et les relations de bon voisinage entre le Vietnam, le Laos et le Cambodge.

Il a exprimé l'espoir que l'expérience acquise lors du festival, conjuguée à l'impression positive laissée par la beauté et le caractère exceptionnel de Quang Ngai, constituerait un atout précieux, permettant aux jeunes de devenir de solides artisans de l'amitié entre les trois pays.

Nguyen Kim Quy, vice-président permanent du Comité central de la Fédération de la jeunesse du Vietnam, a affirmé que le festival s'inscrivait dans le cadre du renforcement et du développement durable de l'amitié traditionnelle, de la solidarité spéciale et de la coopération globale entre le Vietnam, le Cambodge et le Laos.

Dans un contexte régional et international en constante évolution, le renforcement des liens étroits entre les trois pays revêt, selon lui, une importance stratégique et à long terme. Il a également souligné que chaque initiative concrète portée par la jeunesse contribuerait à approfondir la compréhension mutuelle et à consolider une coopération durable.

Souliya Keophilavong, secrétaire adjointe du Comité central de l’Union de la jeunesse révolutionnaire populaire lao, et Tum Saravuth, membre du Comité central de l’Union de la jeunesse du Cambodge, ont partagé cette analyse. Ils ont estimé que ce festival jouait un rôle essentiel dans le renforcement de la solidarité et des liens entre les jeunes des trois pays, et qu’il contribuait à promouvoir un climat de paix, d’amitié et de prospérité, notamment dans les zones frontalières. -VNA/VI