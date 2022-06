Le Festival de Huê 2022 s’est ouvert le soir du 25 juin sur la place Ngo Môn de la Cité impériale de Huê (Centre). Il s’agit du premier programme d’une série d’activités au cœur de la Semaine du Festival de Huê sous le thème "Patrimoine culturel d’intégration et de développement", tenue du 25 juin au 30 juin.



La grande cérémonie d’ouverture du Festival de Huê 2022, rythmée de spectacles de lumière et feux d’artifice éblouissants, ont offert aux visiteurs des expériences inoubliables avec des performances artistiques uniques honorant les valeurs culturelles et les identités de l’ancienne capitale de Huê.

Le programme de 90 minutes a présenté une teinte pittoresque tel un «poème urbain» qui se veut respectueux de l’environnement, durable, hospitalier et sûr, tout en faisant l’éloge d’une ancienne ville riche d’héritage et de tradition.



Le point d’orgue étant la Semaine festivalière et ses huit programmes majeurs dont des expositions d’art de 19h30 à 21h30 du 26 au 29 juin ; un festival de rue à partir de 16h30 du 26 au 28 juin ; une fête de la bière à 17h30 le 26 juin par Carlsberg ; un concert d’interprétation du répertoire du compositeur Trinh Công Son à 20h00 le 27 juin ; une exposition d’art traditionnel à 7h00 le 28 juin ; un spectacle musical royal à 20h00 le 29 juin et enfin, la cérémonie de clôture à 19h30 le 30 juin. En outre, de nombreux événements parallèles prendront également place tels que la fête de l’áo dài, un festival gastronomique, une foire commerciale internationale ou encore des séminaires et autres expositions... Les visiteurs n’auront que l’embarras du choix.