Ouverture du Festival de crevettes de Ca Mau

Le "Festival des crevettes Ca Mau - Fierté de la marque vietnamienne" a été inauguré le 10 décembre dans la ville de Ca Mau, province éponyme de l’extrême du Sud, en présence du vice-Premier ministre Le Minh Khai.

S’exprimant à l’événement, Le Minh Khai a annoncé que la province de Ca Mau organiserait à cette occasion deux conférences. La première conférence porte sur la planification provinciale et la promotion des investissements dans la province de Ca Mau visant à créer une prémisse, dresser l’orientation de développement et attirer des investissements dans la province dans le nouveau contexte. La deuxième conférence intitulée "Connecter le commerce des produits OCOP dans le delta du Mékong 2023" a pour but de promouvoir les activités de promotion, de connexion et de coopération entre le delta du Mékong et les supermarchés, les distributeurs et les entreprises nationales et étrangères.



Le vice-Premier ministre a noté le chiffre d'affaires des exportations agricoles, sylvicoles et aquatiques du pays de 53 milliards de dollars, dont environ 3,6 milliards de dollars de crevettes, ce faisant du Vietnam le deuxième fournisseur mondial de crevettes avec ses exportations vers une centaine de pays du monde. La province de Ca Mau à elle seule a contribué pour environ un milliard de dollars aux exportations nationales de crevettes.

Il a souligné la nécessité de développer l'écosystème agricole, y compris l'écosystème de la crevetticulture, d’édifier une économie verte et une économie circulaire dans l’agriculture, d’encourager les startups, l'innovation, et de favoriser la transformation numérique dans l'agriculture.

Un spectacle au festival. Photo : VNA



"Il s'agit d'une orientation stratégique pour promouvoir le potentiel, les forces, les opportunités exceptionnelles et les avantages compétitifs distincts de Ca Mau et du delta du Mékong", a ajouté le vice-Premier ministre Le Minh Khai.



S'exprimant à l'ouverture de l'événement, le président du Comité populaire provincial de Ca Mau, Huynh Quoc Viet, a affirmé que la province s'engageait à créer les conditions permettant aux investisseurs d'avoir la possibilité d'enquêter, de rechercher, de participer à la production et aux affaires à Ca Mau, contribuant à faire connaître au monde la marque de crevettes Ca Mau, ses autres produits comme des produits potentiels du delta du Mékong. -VNA/VI