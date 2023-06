Ouverture du Consulat général du Vanuatu à Hô Chi Minh-Ville

La cérémonie d’inauguration officielle du Consulat général du Vanuatu à Hô Chi Minh-Ville a eu lieu mercredi 7 juin, en présence du président de son Parlement, Seoule Simeon.

Le député Charlot Salwai, représentant du ministère vanuatais des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et du Commerce extérieur, et le directeur du Service des relations extérieures de Hô Chi Minh-Ville, Trân Phuoc Anh, lors de la cérémonie. Photo: VNA Lors de la cérémonie, le député Charlot Salwai, représentant du ministère vanuatais des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et du Commerce extérieur, a déclaré que la cérémonie d’ouverture officielle du Consulat général du Vanuatu dans la mégapole du Sud était un jalon important, contribuant à approfondir les relations diplomatiques entre les deux pays.

Le Vanuatu considère le Vietnam comme un partenaire important, a-t-il indiqué, affirmant la volonté de son pays de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines d’intérêt commun.

Au nom des dirigeants de Ho Chi Minh-Ville, le directeur du Service municipal des relations extérieures, Trân Phuoc Anh, a déclaré que le Consulat général du Vanuatu serait une passerelle pour encourager les entreprises et les citoyens vietnamiens à venir explorer de nouvelles opportunités pour développer le tourisme d’expériences au Vanuatu, et à y présenter les opportunités économiques qu’offrent Hô Chi Minh-Ville.

Selon Trân Nam Trung, Consul général du Vanuatu à Hô Chi Minh-Ville, la communauté vietnamienne est l'une des plus importantes diaspora dans ce pays, contribuant au développement politique, économique et social du Vanuatu.

Au vu des apports socio-économiques de la communauté vietnamienne, le gouvernement de Vanuatu se rend compte qu'il est nécessaire de continuer à consolider, renforcer et entretenir des relations diplomatiques de plus en plus étroites avec le Vietnam. La présence du Consulat général du Vanuatu à Hô Chi Minh-Ville est une illustration de cette volonté, selon Trân Nam Trung.

Le Vietnam et le Vanuatu ont établi leurs relations diplomatiques en 1982. Actuellement, quelque 500 personnes d’origine vietnamienne vivent au Vanuatu.