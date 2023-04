Ouverture du concours «À la recherche des ambassadeurs du vietnamien à l’étranger» de 2023

Le concours «À la recherche des ambassadeurs du vietnamien à l’étranger» 2023 a été officiellement lancé ce vendredi à Hanoï.

Photo: VOV

Ce concours est la première étape du projet « Journée d’honneur de la langue vietnamienne auprès de la diaspora 2023», a indiqué Mai Phan Dung, vice-président de la commission d’État chargée des Vietnamiens de l’étranger.

«Cette première édition est ouverte au 5,3 millions de Vietnamiens de l’étranger, mais aussi à tous ceux qui parlent et aiment la langue vietnamienne. Nous souhaitons trouver les ambassadeurs de cette belle langue qui habitent partout dans le monde. Ils seront des acteurs de la valorisation et de l’enseignement du vietnamien auprès de chaque famille et de la communauté internationale», a-t-il déclaré.

Les participants doivent produire un texte littéraire ou une lettre, une vidéo ou un enregistrement audio en vietnamien et l’envoyer au comité organisateur avant le 10 août 2023. Les cinq meilleures productions seront primées lors de la Journée d’honneur de la langue vietnamienne auprès de la diaspora de 2023 et leurs auteurs seront élus ambassadeurs du vietnamien de 2023 le 8 septembre prochain.