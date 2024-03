Le championnat mondial de Formule 1 motonautique UIM F1H2O s’est ouvert le 30 mars dans la ville de Quy Nhon, province de Binh Dinh (Centre).

La présidente par intérim Vo Thi Anh Xuan à la cérémonie d'ouverture du championnat mondial de Formule 1 motonautique UIM F1H2O. Photo: VNA



La cérémonie d’ouverture a été honorée par la présence de la présidente par intérim Vo Thi Anh Xuan.

Lors de la cérémonie d'ouverture, le ministère de l'Intérieur a officiellement remis la décision autorisant la création de la Fédération vietnamienne de Formule motonautique sportif à Tran Viet Anh, président du conseil d'administration de la société par actions Binh Dinh F1 - unité hôte de ce tournoi.

Le Championnat du monde de Formule 1 motonautique est la compétition phare de ce sport à l'échelle mondiale, proposant des courses palpitantes et étant reconnu comme l'une des disciplines subaquatiques les plus captivantes et spectaculaires au monde. Avec 39 années d'histoire, ce championnat a organisé 295 Grands Prix dans plus de 33 pays répartis sur cinq continents.

Cette année, l’UIM F1H2O réunit 18 meilleurs coureurs du monde venus des Émirats arabes unis, de Chine, du Portugal, de Finlande, de Norvège, de France et du Vietnam. Cet événement sportif comprend trois catégories, dont Qualifying for Pol, Sprint Race, et Final Race.

Avec une surface d'eau allant jusqu'à 5.000 ha et une largeur de près de 4 km, la lagune de Thi Nai dans la ville est considéré comme un lieu idéal pour les courses d'aquabike et de bateaux à moteur de Formule 1. La plupart des coureurs ont loué le lieu de course avec des conditions météorologiques, un niveau d'eau et des vagues favorables. -VNA