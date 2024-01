Ouverture du Championnat de tennis de l'ITF pour Asie U14 à Bac Ninh

La Fédération vietnamienne de tennis (VTF) a organisé le 7 janvier dans la province de Bac Ninh (Nord), la cérémonie d’ouverture du Championnat de tennis de la Fédération internationale de tennis (ITF) pour Asie U14 (Développement des qualifications régionales d'Asie du Sud, d'Asie du Sud-Est et d'Asie de l'Est). Ouverture du Championnat de tennis de la Fédération internationale de tennis à Bac Ninh. Photo: VNA

Le tournoi réunit 28 joueurs de moins de 14 ans de sept pays : le Bhoutan, les Maldives, le Sri Lanka, la Mongolie, le Cambodge, le Brunei et le Vietnam. La délégation du Vietnam comprend cinq joueurs. Quatre catégories sont au programme : simple et double messieurs et dames.

Le premier tour des qualifications aura lieu du 8 au 12 janvier et le deuxième, du 13 au 18 janvier. Les finales et la cérémonie de clôture se dérouleront le 18 janvier.

Quatre équipes ayant obtenu les meilleurs résultats se qualifieront pour la finale du championnat en Inde. -VNA/VI