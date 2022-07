La Commission d’Etat des Vietnamiens d’outre-mer du ministère des Affaires étrangères et le Comité populaire de la province de Nghe An (Centre) ont organisé le 22 juillet à Vinh la cérémonie d’ouverture du Camp d’été du Vietnam 2022.

Le Camp d’été du Vietnam 2022 voit la participation de 107 jeunes vietnamiens résidant dans 25 pays et territoires. Ils sont des jeunes exemplaires dans divers secteurs, avec des contributions au développement de la communauté vietnamienne à l’étranger.

Le Camp d’été du Vietnam est un programme organisé exclusivement pour les jeunes vietnamiens à l'étranger, dans le but de leur faire mieux comprendre l’histoire et la culture vietnamiennes, le processus de Renouveau, ainsi que les politiques du Parti et de l’Etat pour les Vietnamiens à l’étranger.

Le Camp d’été du Vietnam 2022 dure 16 jours avec de nombreuses activités dans neuf villes et provinces du pays, dont des visites à des sites naturels et historiques, des programmes philanthropiques et environnementaux, des concours et des séminaires.-VNA/VI