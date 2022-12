Ouverture du 9e Festival des fleurs de Da Lat

Le 9e Festival des fleurs de Da Lat, ayant pour thème "Dà Lat - La ville des quatre saisons des fleurs" s’est ouvert le 18 décembre dans la ville de Da Lat, province de Lam Dong (Hauts Plateaux du Centre).

Après le succès des huit éditions précédentes laissant de belles impressions dans le cœur des visiteurs, le Festival des fleurs de Da Lat, un événement annuel de promotion culturelle et touristique, est devenu un espace de culture, d'art, de commerce et d'investissement, a déclaré la vice-présidente Vo Thi Anh Xuan.

Il permet également de promouvoir l’image de la ville de Da Lat et contribue à sa relance socioéconomique dans la période post-pandémique, a-t-elle ajouté.

La vice-présidente Vo Thi Anh Xuan à la cérémonie d'ouverture. Photo: VNA

Elle a exhorté la province de Lam Dong et à la ville de Da Lat de continuer à promouvoir la force du grand bloc national de solidarité, en exploitant efficacement leur potentiel et leurs avantages, et en étant proactif dans la connectivité régionale pour un développement rapide, intégral et durable, apportant ainsi une contribution digne au développement commun de la région des Hauts plateaux du Centre et de l'ensemble du pays.

La cérémonie d’ouverture, qui a eu lieu sur la place de Lam Vien, comprenait un programme artistique spécial avec la participation d’environ 400 artistes et une séance des feux d’artifice.

Dotée d’un climat tempéré toute l’année, Da Lat est une véritable oasis au milieu des Hauts plateaux du Centre. Station climatique par excellence, la ville est aussi réputée pour ses magnifiques jardins fleuris, ses champs de légumes, ses vergers à perte de vue et ses serres où l’on cultive des milliers d’espèces de fleurs différentes.

La ville organise tous les deux ans, à la fin du mois de décembre, un exceptionnel festival des fleurs. Animée en 2005, l'événement permet Da Lat de promouvoir son industrie floricole et son tourisme.