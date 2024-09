Ouverture du 8e symposium du réseau des géoparcs d'Asie-Pacifique

Délégués lors du 8e symposium du réseau des géoparcs d'Asie-Pacifique (8th Asia Pacific Geoparks Network Symposium). Photo: VNA

Le 8e symposium du réseau des géoparcs d'Asie-Pacifique (8th Asia Pacific Geoparks Network Symposium) s’est ouvert le 12 septembre dans la province de Cao Bang, au Nord du Vietnam.



L'événement, dont le thème est « Populations locales/autochtones et développement durable dans les géoparcs », réunit plus de 800 délégués, vietnamiens et étrangers.



Dans son discours d’ouverture, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, a déclaré que Cao Bang et d'autres provinces du Nord subissaient d'énormes pertes en vies humaines et en biens à cause du typhon Yagi et des fortes pluies après son passage, avant d’apprécier les grands efforts de Cao Bang pour organiser ce symposium important.



Il a souligné que dans le contexte où la mise en œuvre des Objectifs de Développement durable des Nations Unies était confrontée à des défis et des difficultés, les activités du Réseau mondial de géoparcs constituaient une « solution » à ce problème mondial.



Dans cet esprit, il a proposé aux délégués de déterminer une approche globale en matière de préservation et de promotion des valeurs des géoparcs pour le développement durable.



Il a souligné la nécessité d'intégrer les principes du développement durable dans les politiques visant à conserver la biodiversité, à protéger les écosystèmes, l'environnement naturel et l'identité culturelle des communautés, de lier la conservation et la gestion des géoparcs aux politiques de développement durable et inclusif...



Il a également souligné l’importance de renforcer les échanges de bonnes expériences, d’avancer des recommandations politiques appropriées sur la gestion, la conservation et le développement durable des géoparcs mondiaux, de promouvoir les partenariats multipartites et la coopération internationale pour développer les géoparcs mondiaux parallèlement au développement durable...



De son côté, Hoang Xuân Anh, président du Comité populaire de la province de Cao Bang, a déclaré que cet événement visait à trouver de nombreuses solutions utiles dans la construction et le développement du titre de Géoparc mondial, contribuant ainsi à préserver et à promouvoir les valeurs de divers types de patrimoine en faveur du développement durable.



Partageant les pertes causées par le typhon Yagi dans la région nord et dans la province de Cao Bang en particulier, Lidia Brito, assistante de la directrice générale de l'UNESCO pour les sciences naturelles, a mis l’accent sur les efforts conjoints pour faire face aux catastrophes naturelles, et une coopération plus étroite entre les pays dans la protection de la nature et de l’habitat, en vue d’un avenir meilleur. -VNA/VI