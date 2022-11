Ouverture du 7e Salon international du sport et de deux-roues du Vietnam 2022

Près de 100 entreprises présentent des milliers de produits au Salon international du sport et de deux-roues du Vietnam 2022 (Vietnam Sport Show & Vietnam Cycle Expo 2022) qui s'est ouvert le 3 novembre au au Centre international des expositions de Hanoï, au 91 rue Trân Hung Dao.

L'exposition se tient avec le soutien de l'Administration des Sports du Vietnam et du Ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme. L'événement est co-organisé par la Société par actions de publicité et des foires commerciales (Vinexad) et l'Association des producteurs de voitures, de motos et de vélos du Vietnam (VAMOBA)

Organisé conjointement par la société par actions de publicité et de foires commerciales Vinexad, et l'Association vietnamienne des producteurs de voitures, de motos et de vélos (VAMOBA), Vietnam Cycle 2022 présentera de nombreux modèles d’entreprises.

S'exprimant lors du vernissage, Nguyen Hong Minh, directeur adjoint de l'Administration des sports du Vietnam, a souligné le fort développement du secteur du sport vietnamien, comme en témoignent ses réalisations remarquables lors de tournois régionaux et internationaux ces dernières années.

De plus en plus d'entreprises et d'organisations se sont lancées dans la production et le commerce de produits et services sportifs, a-t-il indiqué, ajoutant que l'exposition devrait créer des opportunités de coopération pour les entreprises nationales et étrangères.

L'événement voit la participation de marques célèbres au pays et à l'étranger comme Thong Nhat, Rita Vo; Dong Luc, Attivo, Kyvas, Kazuki,..., qui présentent une large variété de produits et services sportifs, ainsi que des deux-roues et accessoires.

Il comprend également des activités interactives et des programmes d'expérience pratique pour les visiteurs, aidant les sportifs à accéder aux nouvelles tendances et modèles de produits. -VNA/VI