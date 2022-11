Ouverture du 5e Festival international du théâtre expérimental

Le 5e Festival international du théâtre expérimental Hanoi - 2022 a été ouvert dans la soirée du 15 novembre, avec la participation de nombreux artistes nationaux et étrangers.

Selon le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme Ta Quang Dong, il s’agit d’un événement culturel important dans le contexte où le monde des arts se redresse après deux ans de l'épidémie de COVID-19. Ce festival est une opportunité pour des artistes nationaux et étrangers de montrer leurs talents, d'élargir les échanges culturels, d'échanger des expériences d'apprentissage et de contribuer au développement des arts théâtraux au Vietnam et dans la région.

La présidente de l'Association vietnamienne des artistes de théâtre, Trinh Thuy Mui, a souligné que ce festival était l'activité professionnelle la plus importante de l'Association en 2022, contribuant à améliorer la qualité, à encourager l'innovation et la créativité dans l'art théâtral du pays.

Le festival se déroule du 15 au 26 novembre dans la capitale Hanoi et la ville de Hai Phong. Au total, 21 pièces de diverses catégories théâtrales sont représentées par 15 groupes vietnamiens et 6 délégations venues de l’Italie, la Corée du Sud, la Pologne, Singapour, du Pakistan et l’Inde.

Des groupes artistiques étrangers apportent au festival d'excellentes pièces imprégnées de la culture de leurs pays. L'élégance et la modernité de l'art théâtral étranger donneront au public vietnamien des impressions intéressantes lors de ce festival. -VNA/VI