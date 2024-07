Lors de la cérémonie d'ouverture du 35e réunion du Comité permanent de l’Assemblée nationale. Photo: VNA

La 35e réunion du Comité permanent de l’Assemblée nationale a débuté dans la matinée du 10 juillet à Hanoï, sous l'égide de son président Trân Thanh Mân.

Lors de cette réunion, le Comité permanent dressera le bilan de la 7e session de la 15e Assemblée nationale et donnera des premiers avis sur la préparation de la 8e session.

Les participants examineront et adopteront deux projets de résolutions: l’un sur la dissolution, la création et la fusion d'un certain nombre d'agences d'enquête criminelle des zones militaires et d'agences régionales d'enquête criminelle équivalentes au sein de l'Armée populaire du Vietnam; et l’autre sur le renforcement de la structure organisationnelle et des capacités des procureurs du Parquet militaire à tous les niveaux. Sur les plans financier et budgétaire.

Le Comité permanent discutera de l'ajout des prévisions de dépenses régulières du budget de l'État pour 2024 des ministères de la Défense et de la Sécurité publique ; l’ajustement du plan d'investissement public à moyen terme concernant les fonds du budget central pour la période 2021-2025 des ministères, des agences centrales et des localités, ainsi que d’autres questions.

Le Comité permanent examinera également les rapports de mai et juin 2024 de l’Assemblée nationale concernant le travail lié aux aspirations du peuple. Il donnera en outre son avis sur l'organisation d’un Forum de l'Assemblée nationale sur les activités de supervision suprême et sur la préparation de ce Forum.

Le président de l’AN Trân Thanh Mân a souligné la nécessité de renforcer le rôle des organes de l’AN, du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam et d’autres organisations dans le travail législatif et de supervision.-VNA/VI