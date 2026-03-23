Ouverture du 2e Plénum du Comité central du Parti du 14e mandat. Photo: VNA

Le 2e Plénum du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) du 14e mandat s'est ouverte solennellement au matin du 23 mars à Hanoï, sous la présidence de son secrétaire général To Lam.



La séance d'ouverture a été présidée par Tran Thanh Man, membre du Bureau politique et président de l'Assemblée nationale. Au cours de cette session, le Comité central examinera et décidera de nombreux contenus fondamentaux pour la mise en œuvre réussie de la Résolution du 14e Congrès national du Parti. Ces questions touchent directement à la qualité de la direction du Parti, à l'efficacité du système politique ainsi qu'au développement durable du pays pour la période 2026-2031 et les années suivantes.



Dans son discours d'ouverture, le secrétaire général To Lam a précisé que les sujets et résolutions abordés lors du 2e Plénum constituent les « cadres juridiques », les « règles de fonctionnement » et les « principes de discipline » nécessaires pour appliquer concrètement les résolutions du Parti.



Selon le dirigeant, ces décisions visent à créer une base solide pour la réalisation des deux objectifs stratégiques du centenaire de la nation. Le secrétaire général a souligné que l'ordre du jour est vaste et complexe, regroupant des tâches essentielles qui doivent être accomplies sans délai. Les discussions porteront notamment sur le programme de travail pour l'ensemble du mandat du Comité central, les règlements de travail du Comité central, du Bureau politique, du Secrétariat, ainsi que les règles concernant l'application des statuts du Parti.



Par ailleurs, les délégués examineront les règlements concernant le contrôle, la supervision et la discipline au sein du Parti, ainsi que le fonctionnement de la Commission centrale de contrôle. La session abordera également les questions liées au travail politique et idéologique, ainsi que le bilan de plusieurs résolutions importantes relatives à la lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques malsaines.



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Le secrétaire général To Lam et les délégués votent l'ordre du jour du 2e Plénum du Comité central du Parti. Photo : VNA.

En outre, le Comité central donnera son avis sur les questions de personnel pour les organes de l’État pour le mandat 2026-2031. Les discussions porteront également sur le plan de développement socio-économique quinquennal pour la période 2026-2031, le plan financier national et le programme d’investissement public à moyen terme pour la même période, ainsi que sur d’autres questions majeures.



Le secrétaire général a affirmé que ces travaux, bien qu'initiateurs au sein du Parti, concernent l'ensemble du pays et du peuple, car ils déterminent la qualité des institutions, de l'appareil administratif et du développement national dans cette nouvelle phase. Selon le programme officiel, les travaux du 2e Plénum du Comité central du Parti se poursuivront jusqu'au 27 mars 2026. -VNA/VI