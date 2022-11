Ouverture du 20e Symposium international de volcano-spéléologie à Dak Nong

Le 20e Symposium international de volcano-spéléologie s’est ouvert le 22 novembre dans la province de Dak Nong (Hauts Plateaux du Centre).

Cet évènement marque un nouveau jalon dans la coopération scientifique entre le Vietnam et d’autres pays abritant des grottes volcaniques dans le monde, a déclaré le ministre des Ressources naturelles et de l’Environnement, Tran Hong Ha, lors de la séance d’ouverture.

En juillet 2020, le géoparc de Dak Nông avait été reconnu par l'UNESCO comme géoparc mondial. Depuis lors, « Dak Nong UNESCO Global Geopark (Vietnam) » est officiellement apparu sur la carte du Global Geopark Network, qui comprend 177 géoparcs. Dak Nong est la 3e localité au Vietnam et la 164e au monde à avoir un géoparc reconnu par l'UNESCO.

Le ministre Tran Hong Ha a exhorté Dak Nong à attirer plus de scientifiques et à étudier des expériences, contribuant à la préservation, la promotion et l’exploitation durable de son géoparc.

De son côté, le chef du Bureau de l’UNESCO au Vietnam, Christian Manhart, a souligné la signification du 20e Symposium international de volcano-spéléologie, qui est une occasion pour des scientifiques vietnamiens et étrangers de discuter de mesures concrètes de préservation et d’exploitation durable des patrimoines géologiques. -VNA/VI