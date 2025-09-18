Ouverture du 20e congrès provincial du Parti de Cao Bang, mandat 2025-2030



Ce mercredi 17 septembre, la province de Cao Bang (Nord) a inauguré son congrès local du Parti pour le mandat 2025-2030, réunissant 399 délégués officiels représentant 62 935 membres du Parti issus de 60 organisations du Parti affiliées, ainsi que 151 invités. Le général Luong Tam Quang, membre du Bureau politique et ministre de la Sécurité publique, y a assisté.

Le congrès a pour thème "Renforcer la capacité de leadership et la combativité de l'ensemble de l'organisation du Parti et du système politique ; valoriser la grande union nationale, l'unité et la créativité ; exploiter efficacement les potentiels et atouts pour générer des percées et faire de Cao Bang une province en développement rapide et durable, tout en améliorant les conditions de vie de la population".

Lors du congrès, le général Luong Tam Quang a salué les résultats obtenus par l'organisation du Parti, les autorités et les populations de Cao Bang. Il a recommandé à la province de poursuivre l'amélioration des infrastructures, notamment les transports, de la qualité des ressources humaines, de l'environnement d'investissement lié au tourisme et aux services ; de restructurer l'agriculture, de développer des produits typiques ; et d'élargir la coopération commerciale transfrontalière, de valoriser le potentiel du parc géologique mondial de Cao Bang.

Concernant le travail d'édification du Parti, le général Luong Tam Quang a souligné la nécessité de renforcer le leadership, de lutter contre la corruption et la négativité, de former des cadres compétents, de garantir la défense et la sécurité, et de veiller à la protection des frontières.

La province doit également améliorer les conditions de vie matérielles et spirituelles des populations des zones reculées et des minorités ethniques.

Le congrès a élu le Comité exécutif provincial du Parti pour le mandat 2025-2030, composé de 55 membres. Dans l'après-midi du 17 septembre, se tiendra la première réunion du Comité exécutif, avec l'élection des délégués participant au 14e Congrès national du Parti. -VNA/VI