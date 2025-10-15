Ouverture du 1er Congrès du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville pour le mandat 2025–2030

Le premier Congrès du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville pour le mandat 2025–2030 s’est officiellement ouvert, mardi matin, 14 octobre, réunissant 546 délégués représentant plus de 366.000 membres du Parti de toute la ville.

Le Secrétaire général du Parti Tô Lâm, les membres du Bureau politique, le président de la République Luong Cuong, le Premier ministre Pham Minh Chinh, ainsi que de nombreux dirigeants et anciens dirigeants du Parti, de l’État et du Front de la Patrie du Vietnam, des vétérans révolutionnaires et des Mères héroïnes vietnamiennes ont assisté à la cérémonie d’ouverture.

Un tournant historique pour la mégapole du Sud

Trân Luu Quang, membre du Comité central du Parti et secrétaire du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Dans son discours inaugural, Trân Luu Quang, membre du Comité central du Parti et secrétaire du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville, a souligné que ce Congrès revêtait une signification historique particulière, marquant un tournant majeur dans le développement du pays.

En effet, la fusion administrative de Hô Chi Minh-Ville avec les provinces de Binh Duong et de Ba Ria–Vung Tau a donné naissance à la plus grande région urbaine, industrielle et portuaire du Vietnam, dotée d’un poids économique et stratégique de premier plan dans la région.

À la suite de la fusion administrative avec les provinces de Binh Duong et de Ba Ria-Vung Tau, Hô Chi Minh-Ville couvre désormais une superficie de 6 773 km², soit 2,04 % du territoire national, et compte environ 13,6 millions d’habitants (13,4 % de la population du pays). La ville recense quelque 7,28 millions de travailleurs, représentant 14 % de la main-d’œuvre nationale.

Selon lui, cette décision stratégique du Parti et de l’État reflète une vision à long terme : construire un nouveau pôle de croissance national, moteur du développement durable, symbole d’une nouvelle ère de prospérité et d’intégration pour la mégapole du Sud. Hô Chi Minh-Ville est ainsi appelée à devenir une ville moderne, solidaire et ouverte sur le monde, contribuant « pour le bonheur du peuple, pour le pays, avec le pays ».

Des acquis solides dans un contexte difficile

Revenant sur le mandat 2020–2025, Trân Luu Quang a rappelé que, malgré des défis sans précédent – notamment la pandémie de COVID-19, les perturbations économiques mondiales, les catastrophes naturelles et le changement climatique – les organisations du Parti, les autorités et la population de Hô Chi Minh-Ville, de Binh Duong et de Ba Ria–Vung Tau ont fait preuve d’unité, de résilience et de détermination, obtenant des résultats importants et globaux dans tous les domaines.

En matière de construction du Parti et du système politique, la ville a mis en œuvre avec rigueur les résolutions et directives du Comité central, tout en renouvelant les méthodes de direction et en renforçant la capacité et la combativité des organisations de base du Parti.

Elle a également œuvré à former une équipe de cadres compétents, intègres et à la hauteur des missions.Sur le plan socio-économique, Hô Chi Minh-Ville a atteint, voire dépassé, la plupart des objectifs fixés pour le mandat. Le taux de croissance annuel moyen du GRDP s’est établi à 6,7 %, avec un revenu moyen par habitant atteignant 8.224 de dollars, soit 1,7 fois la moyenne nationale. L’économie de la ville représente plus de 23,5 % du PIB national et contribue à plus d’un tiers des recettes budgétaires du pays. Hô Chi Minh-Ville compte par ailleurs 31 % du nombre total d’entreprises vietnamiennes.

Dans le domaine culturel et social, les politiques de bien-être et de sécurité sociale, la prise en charge des personnes méritantes, des pauvres, des ouvriers et des travailleurs ont été pleinement mises en œuvre. Le niveau de vie matériel et spirituel des habitants s’est nettement amélioré, confirmant le rôle moteur de la ville dans le développement global du pays.

Un nouvel espace de développement et une ambition renouvelée

Le secrétaire du Comité du Parti a souligné que la réforme structurelle engagée – visant à rationaliser l’appareil administratif et à réorganiser les unités territoriales – marque une véritable révolution organisationnelle. Issue de la fusion de trois localités historiquement liées, cette réorganisation crée un espace de développement inédit, porteur de ressources, d’élan et de synergies nouvelles, ouvrant une ère de développement d’une envergure et d’une ambition accrues.

« Le Congrès du Comité du Parti de la ville pour le mandat 2025–2030 n’est pas seulement un jalon politique majeur, mais aussi un engagement solennel de l’ensemble du Parti, des autorités et du peuple de la ville à marcher de concert avec le pays tout entier sur la voie de la construction et de la défense de la Patrie », a déclaré Trân Luu Quang.

Vers une métropole de classe mondiale

Le premier Congrès du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville a défini les orientations de développement pour les cinq années à venir, autour d’un objectif central : construire un Parti et un système politique transparents, forts et exemplaires ; perfectionner le modèle organisationnel du système politique ; et promouvoir les valeurs de solidarité, de créativité et d’esprit pionnier.

La ville ambitionne de mobiliser toutes les ressources disponibles, d’exploiter efficacement ses atouts géographiques et stratégiques, et de tirer pleinement parti des progrès scientifiques, technologiques et numériques afin de favoriser un développement économique et social rapide et durable.

À l’horizon du centenaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam, Hô Chi Minh-Ville se fixe pour objectif de devenir une métropole civilisée, moderne et innovante, chef de file de l’industrialisation et de la modernisation du pays, occupant une place prééminente en Asie du Sud-Est et appartenant au groupe des économies à revenu élevé.

Dans une perspective à long terme, à l’occasion du centenaire de la fondation de la République, la ville ambitionne de figurer parmi les 100 meilleures villes du monde, à la hauteur d’une mégalopole internationale de l'Asie du Sud-Est.

Elle entend devenir un centre régional majeur dans les domaines économique, financier, touristique, éducatif, sanitaire et culturel, une destination mondiale attractive, dotée d’une économie dynamique, d’une société prospère et inclusive, et d’une qualité de vie élevée, ancrée dans un développement durable et une intégration internationale profonde.

Le Congrès, prévu du 13 au 15 octobre, procédera à l’évaluation complète de la mise en œuvre des Résolutions du mandat 2020–2025, avant de définir les orientations, objectifs et missions pour la période 2025–2030 et les mandats suivants, conformément aux spécificités du modèle de gouvernance à deux niveaux.

Les délégués discuteront également et contribueront aux documents soumis au 14e Congrès national du Parti, confirmant ainsi la volonté de Hô Chi Minh-Ville d’assumer son rôle de locomotive du renouveau, du développement et de l’intégration du pays. - VNA/VI