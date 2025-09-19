Ouverture du 15ᵉ Congrès du Parti de la province de Lai Châu (mandat 2025-2030)

Le 15ᵉ Congrès du Parti de la province de Lai Châu (mandat 2025-2030). Photo : VNA

Le 15ᵉ Congrès du Comité du Parti de la province de Lai Châu pour le mandat 2025-2030 s’est officiellement ouvert, le 18 septembre après-midi, au Centre de conférences et de la culture de la province, avec la participation de 350 délégués représentant 42 Comités du Parti rattachés et 31.578 membres du Parti.

Le général Trinh Van Quyêt, membre du Comité central, membre permanent de la Commission militaire centrale et président du Département général de la politique de l’Armée populaire du Vietnam, a assisté et donné ses orientations.

Le congrès a pour thème : « Construire une organisation du Parti et un système politique transparent et puissant ; promouvoir la grande union nationale ; accélérer la transformation numérique ; mobiliser toutes les ressources pour le développement socio-économique ; assurer la défense et la sécurité ; faire de Lai Châu une province verte, dynamique et durable. »

Dans son discours, le général Trinh Van Quyêt a salué les résultats obtenus par le Parti, les autorités et la population multiethnique de Lai Châu durant le mandat 2020-2025. Il a appelé la province à viser une croissance économique rapide et durable, exploitant au maximum ses atouts pour atteindre un objectif de croissance à deux chiffres.

La province est invitée à restructurer son agriculture vers une production à haute valeur ajoutée, durable, sûre et biologique, en appliquant des technologies de pointe, en privilégiant les produits spécifiques et les plantes médicinales, l’élevage de bétail associé à la transformation, la création de marques et l’élargissement de marchés intérieur et extérieur. Lai Châu est encouragée à développer les industries d’énergie propre, l’exploitation minière et la transformation, en particulier la mise en œuvre rapide de projets liés aux terres rares, ainsi qu’à dynamiser l’économie multiforme, notamment privée, et l’économie frontalière.

Le général a également souligné la nécessité de renforcer la construction et la rectification du Parti et du système politique avec une nouvelle vision, en réorganisant le personnel, en particulier les cadres dirigeants, afin de bâtir une équipe compétente, intègre et responsable, prête à innover et à assumer ses responsabilités.

Selon le rapport politique présenté au congrès, au cours du mandat 2020-2025, le PIB provincial a progressé en moyenne de 5,4 % par an pour atteindre environ 32 595 milliards de dôngs (1,23 milliard de dollars). Le revenu moyen par habitant s’élève à environ 65 millions de dôngs par an, soit une hausse de plus de 21 millions par rapport à 2020. L’économie a continué de s’orienter dans la bonne direction.

L’industrie a renforcé sa part dans le PIB régional, tandis que le commerce extérieur a atteint 188,7 millions de dollars. Le tourisme a connu une croissance notable avec environ 5 millions de visiteurs, en hausse moyenne de 33,4 % par an, générant un chiffre d’affaires estimé à plus de 3 800 milliards de dôngs.

Le congrès se poursuit jusqu’au 19 septembre. - VNA/VI