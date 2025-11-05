Ouverture du 14e Plénum du Parti communiste du Vietnam (13ᵉ mandat)

Le 14ᵉ Plénum du Parti communiste du Vietnam (PCV) du 13ᵉ mandat s’est solennellement ouvert dans la matinée du 5 novembre à Hanoï, sous la présidence du secrétaire général du Comité central du PCV, Tô Lâm. Photo : VNA

Le 14ᵉ Plénum du Parti communiste du Vietnam (PCV) du 13ᵉ mandat s’est solennellement ouvert dans la matinée du 5 novembre à Hanoï, sous la présidence du secrétaire général du Comité central du PCV, Tô Lâm. Le président vietnamien Luong Cuong, membre du Bureau politique, a dirigé la séance inaugurale.



Ce plénum intervient alors que l’ensemble du Parti, du peuple et de l’armée s’emploie à achever les objectifs de l’année et du mandat 2020-2025, tout en préparant le 14e Congrès national du Parti.

Le secrétaire général du Comité central du PCV, Tô Lâm s'exprime lors de la séance d'ouverture du 14e Plenum du Parti. Photo : VNA





Les travaux du 14e Plénum se concentrent sur deux grands volets : les questions relatives au 14e Congrès national du Parti et celles concernant l’édification du Parti et du système politique. Chaque groupe comprend plusieurs sujets spécifiques, notamment ceux liés à la préparation du 14e Congrès national du Parti.



Dans son allocution d'ouverture, le secrétaire général Tô Lâm a souligné que, face à un calendrier serré et à des exigences élevées, il était essentiel de redoubler des efforts, de faire preuve de détermination stratégique et d’agir résolument pour l’intérêt national et le rôle dirigeant du Parti.



Il a appelé les membres du Comité central à faire preuve de responsabilité et d’esprit constructif et à faire valoir l'intelligence collective dans le choix des options optimales comme dans les contributions aux contenus à l’ordre du jour.



Selon ce programme, ce Plénum se poursuivra jusqu’au 6 novembre.-VNA/VI