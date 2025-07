Ouverture du 12e Plénum du Comité central du Parti du 13e mandat

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, prononce le discours d’ouverture du 12e Plénum du Comité central du Parti. Photo: VNA

Le 12e Plénum du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) du 13e mandat s’est ouvert ce vendredi 18 juillet à Hanoï.

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a présidé la réunion et prononcé le discours d’ouverture, tandis que le président Luong Cuong, également membre du Bureau politique, en dirigeait les travaux.

Lors de ce Plénum de deux jours, les participants discutent et donnent leur avis sur trois grands sujets : les préparatifs du 14e Congrès national du Parti, l’établissement des fondements politiques et juridiques nécessaires à la poursuite des réformes et du renouveau du pays, ainsi que les questions relatives au personnel du Parti.

Concernant les préparatifs du 14e Congrès, les sous-comités chargés de la rédaction des documents ont minutieusement recueilli les contributions des membres du Comité central, des militants du Parti et de la population, notamment lors des récents congrès des organisations du Parti au niveau communal.

S’agissant de l’établissement des fondements politiques et juridiques pour accompagner les réformes, le Comité central a chargé les organes de l’Assemblée nationale, du gouvernement et du Front de la Patrie de lever les obstacles institutionnels, afin de créer un cadre juridique favorable au développement du pays.

En ce qui concerne le travail lié au personnel, à l’édification du Parti et à l’application de ses statuts, le Plénum examinera la planification des futurs membres du Comité central, du Secrétariat et du Bureau politique du 14e mandat, ainsi que les nominations relevant de sa compétence.

Dans son discours d’ouverture, le secrétaire général Tô Lâm a appelé chaque membre du Comité central à faire preuve d’un sens élevé des responsabilités, de lucidité et à contribuer de manière franche et constructive aux débats. Il a exhorté les délégués à placer « l’intérêt national au-dessus de tout », veillant à ce qu’aucun « intérêt local, sentiment personnel, esprit de complaisance ou d’évitement » n’entrave les décisions. Chaque contribution, a-t-il souligné, est non seulement essentielle pour enrichir les documents, mais aussi décisive pour définir l’orientation stratégique du Parti jusqu’en 2030, avec une vision à l’horizon 2050.

Les travaux du Plénum se poursuivront jusqu’au 19 juillet. – VNA/VI