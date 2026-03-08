Ouverture du 11e Festival Vietnam-Japon à Ho Chi Minh-Ville

Le 11e Festival Vietnam-Japon s'ouvre à Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Le 7 mars, le 11e Festival Vietnam–Japon (JVF11) a été inauguré au parc du 23 Septembre, dans le quartier de Ben Thanh à Ho Chi Minh-Ville, sous le thème "Se donner la main pour l’avenir : enfants – planète – futur". L’événement propose une série d’activités culturelles, sportives, commerciales et touristiques mettant en valeur les identités culturelles des deux pays, tout en contribuant à renforcer l’amitié entre les peuples vietnamien et japonais.

Prenant la parole lors de la cérémonie d’ouverture, Vo Van Minh, vice-secrétaire du Comité du Parti et président du Conseil populaire de Ho Chi Minh-Ville, a souligné qu’après plus d’une décennie de développement, ce festival est devenu un événement international emblématique d’échanges culturels, symbolisant les liens d’amitié solides entre les peuples des deux pays. Selon lui, la manifestation constitue aujourd’hui un espace de connexion multidimensionnel, allant de la culture et des arts au commerce, au tourisme et aux échanges entre les peuples, contribuant ainsi à approfondir le Partenariat stratégique global Vietnam–Japon.

Pour Takebe Tsutomu, conseiller spécial de l’Alliance des parlementaires d’amitié Vietnam-Japon et président d’honneur du comité d’organisation, cette 11e édition revêt une signification particulière alors que le Vietnam entre dans une nouvelle phase de développement prometteuse. Le festival devient un lieu de rencontre où cultures et populations des deux pays peuvent se rapprocher et partager leurs valeurs.

Le vice-ministre permanent des Affaires étrangères Nguyen Minh Vu a également souligné que, au-delà d’un simple événement culturel, le Festival Vietnam-Japon constitue un pont d’amitié entre les deux peuples et contribue à approfondir le contenu du Partenariat stratégique global pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde.

Les activités du festival se déroulent les 7 et 8 mars dans plusieurs sites de Ho Chi Minh-Ville, avec des programmes d’échanges commerciaux, gastronomiques et touristiques, des activités de promotion culturelle, ainsi que des rencontres entre jeunes Vietnamiens et Japonais.

Dans le cadre du festival sont également organisés un programme de cyclisme d’amitié, l’événement COS-MIC ASIA in JVF, un concours de design d’ao dai, un atelier de création de kimono, la première édition du festival Yosakoi, ainsi que des spectacles et échanges autour de la musique de cour traditionnelle vietnamienne et japonaise.

En particulier, le programme d’échanges et de promotion dans les domaines du commerce, de la gastronomie, de la culture et du tourisme Vietnam–Japon atteint cette année sa plus grande ampleur, avec plus de 300 stands d’entreprises des deux pays.-VNA/VI