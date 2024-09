Cérémonie d'ouverture du 10e Plénum du 13e Comité central du Parti. Photo: VNA



Le 10e Plénum du 13e Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) a débuté le 18 septembre à Hanoï.



Le secrétaire général du Comité central du Parti et président de la République, To Lam, a prononcé le discours d'ouverture. Le Premier ministre Pham Minh Chinh, membre du Bureau politique, a dirigé la séance d'ouverture.



Au début du Plénum, le Comité central a observé une minute de silence en hommage aux victimes des conséquences directes et indirectes du typhon Yagi. Il a également lancé une collecte de fonds en faveur des sinistrés.

Dans son discours d'ouverture, le dirigeant To Lam a souligné que ce plénum, organisé de manière anticipée et condensée, se concentrerait sur dix contenus essentiels de deux groupes de questions stratégiques et quelques questions spécifiques.



To Lam a invité les participants à considérer le 14e Congrès national du Parti comme un événement marquant l'entrée du pays dans une nouvelle ère. Il a exhorté chaque membre du Comité central du Parti, du Secrétariat et du Bureau politique à mobiliser pleinement leurs compétences et leur sens des responsabilités pour travailler.



Il a mis en exergue que la mise en œuvre réussie de la Résolution du 13e Congrès national du Parti constituait l'objectif primordial pour l'ensemble du Parti, de la population et de l'armée en 2025. Elle servira de fondement pour atteindre les objectifs stratégiques des 100 ans de la fondation du Parti et s’orienter vers le centenaire de la fondation du pays. La mise en œuvre réussie de la Résolution du 13e Congrès national requiert la plus grande détermination, les plus grands efforts, les actions drastiques et les mesures les plus efficaces, pour atteindre ou même dépasser les objectifs fixés.



Au cours de ce plénum, le Bureau politique présentera pour discussion le plan prévu sur le développement socio-économique en 2025, lequel définit les principaux objectifs, indicateurs, tâches et solutions, et analyse la possibilité d’atteindre les objectifs socio-économiques quinquennaux 2021-2025, en se basant sur la mise en œuvre du plan de développement socio-économique 2024, a-t-il fait savoir.



Concernant les documents à soumettre lors du 14e Congrès national du Parti, To Lam a souligné le rôle clé du Rapport politique. Il a également souligné l’importance du Bilan de 40 ans de Renouveau (Doi moi) pour introduire des contenus dans les documents du 14e Congrès national.



S’agissant de certaines questions spécifiques, le dirigeant a proposé que le Comité central discute de percées stratégiques prévues pour le prochain mandat, en mettant l'accent sur les progrès institutionnels, le développement et la réforme du travail du personnel, l'amélioration des infrastructures socio-économiques.

En ce qui concerne les orientations et solutions stratégiques, To Lam a mis l'accent sur le perfectionnement des relations de production, notamment la rationalisation de la structure organisationnelle du Parti, de l'État, de l'Assemblée nationale et des organisations politiques et sociales, ainsi que l'innovation des méthodes de direction et de gouvernance du Parti. Il a également insisté sur la réforme des procédures administratives, la mobilisation des ressources sociales, l’accélération de la transformation numérique et de la transition verte, etc.



Il a déclaré que le travail du personnel pour le 14e Congrès national du Parti était important et décisif pour la mise en œuvre réussie des préconisations et des lignes du Parti visant à faire entrer le pays dans une nouvelle ère.



Concernant l'édification du Parti et l'application des règlements du Parti, To Lam a suggéré que le Comité central donne des avis sur les résultats obtenus, les défis rencontrés, tout en proposant des orientations et mesures pour l'édification du Parti au cours du 14e mandat.



Selon l'agenda, le Plénum se poursuit jusqu'au 20 septembre. -VNA/VI