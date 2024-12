Le vice-Premier ministre permanent Nguyen Hoa Binh a assisté le 5 décembre à la cérémonie d'ouverture du 10e Festival des fleurs de Da Lat 2024 dans la ville éponyme, province de Lam Dong dans les Hauts Plateaux du Centre.

Dans son discours d'ouverture, le président du Comité populaire provincial Tran Hong Thai, aussi chef du Comité directeur du 10e festival des fleurs de Da Lat 2024, a déclaré que contrairement aux éditions précédentes, l'événement de cette année se déroulait dans toute la province jusqu'au 31 décembre, avec un large éventail d'activités culturelles et artistiques.

Prenant la parole, Nguyen Hoa Binh a déclaré que ce festival biennal continuait d'affirmer que Da Lat était la ville des festivals de fleurs du Vietnam, une ville créative de l'UNESCO en matière de musique et l'une des cinq villes de festivals les plus impressionnantes d'Asie.

Il s'agit non seulement d'une célébration pour les habitants de la province de Lam Dong, mais aussi d'une opportunité pour les visiteurs nationaux et internationaux de découvrir les valeurs culturelles et touristiques uniques de Da Lat. Cela contribuera à atteindre l'objectif de la province d'accueillir son 10 millionième visiteur vers la fin de l'année et à promouvoir l'économie agricole distinctive liée à la conservation du patrimoine et à la préservation culturelle et naturelle de Lam Dong, a-t-il ajouté.

Le festival comprend 10 événements principaux tels qu'un spectacle de musique du Nouvel An, un séminaire international sur le tourisme vert et l’industrie culturelle, un défilé de fleurs avec chars et mode… -VNA