Ouverture des Journées de la littérature européenne 2023 à Hanoï

Les Journées de la littérature européenne 2023 au Vietnam ont officiellement débuté le 13 mai à Hanoï, avec une série d'activités attrayantes.

La cérémonie d'ouverture qui a eu lieu devant l'esplanade de la statue Ly Thai Tô à la rue Dinh Tien Hoang, a vu la participation de représentants d'ambassades et d'instituts culturels de 13 pays européens.

Thierry Vergon, directeur de l'Institut français de Hanoï et président des Instituts nationaux de la culture de l'Union européenne (EUNIC) au Vietnam, a déclaré que la variété des œuvres de 13 pays européens permettra aux lecteurs de découvrir des œuvres, des auteurs et des personnages qu'ils aiment.

Il a fait savoir que cette année,

l'événement présente des œuvres du Royaume-Uni, de Pologne, de Belgique, du Danemark, d'Allemagne, de Hongrie, de France, de Finlande, de République tchèque, d'Espagne, de Suède, de Suisse et d'Italie. Les œuvres sont exposées et présentées lors de séminaires, de présentations de livres et d'expositions.

À cette occasion, les ambassadeurs et représentants des ambassades des pays européens ont remis des prix aux candidats primés lors du concours sur les littératures européennes.

Dans le cadre des Journées de la littérature européenne 2023 au Vietnam qui dureront jusqu'au 21 mai, une série d'activités culturelles et littéraires seront organisées par des unités d'édition et des entreprises culturelles au Vietnam, dont la présentation de livres et des salons du livre.

Après la cérémonie d’ouverture, les lecteurs ont la possibilité de rencontrer des auteurs, des traducteurs et des éditeurs, en plus d'assister à des séminaires et à d'autres événements interactifs.

En outre, l'événement "European Express Train", organisé par des étudiants du Club du livre et d'action de l'Université de droit de Hanoï, aide les lecteurs à découvrir les cultures européennes à travers les livres.

Depuis 2011, les Journées européennes de la littérature sont organisées chaque année à Hanoi, dans le but de faire aimer la littérature européenne aux lecteurs vietnamiens. L’édition 2023 se poursuivra jusqu’au 21 mai. - VNA/VI