Ouverture des Journées de Hanoï à Hô Chi Minh-Ville

Les Journées de Hanoï à Hô Chi Minh-Ville se sont ouvertes vendredi soir, 23 août, dans la rue piétonne Nguyên Huê (1er arrondissement) de la mégapole du Sud.

Nguyên Van Nên, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville y a participé.

L'événement est une bonne occasion pour les deux villes de passer en revue l'histoire glorieuse de la nation, de se rencontrer, de partager, de présenter les traits culturels distinctifs, le potentiel et les habitants de chaque localité au public et aux visiteurs. Il contribuera à resserrer les sentiments étroits entre les deux villes ainsi que leur coopération en tous domaines, a déclaré Vu Thu Ha, vice-présidente du Comité populaire de Hanoï.

Selon Duong Ngoc Hai, vice-président permanent du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, il s'agit d'une occasion pour les deux villes de renforcer la promotion des valeurs culturelles, artistiques, patrimoniales, des traditions historiques, des produits touristiques, des villages artisanaux, et de l'agriculture distinctive auprès de la population et des visiteurs, tant nationaux qu'internationaux. Cela permet de resserrer les liens d'amitié et de coopération durable entre Hô Chi Minh-Ville et la capitale Hanoï.

Le point d'orgue de la cérémonie d'ouverture était un programme artistique intitulé "Les empreintes de Hanoï". Ce spectacle comprenait des représentations spéciales de chant et de danse inspirées du mât du drapeau de Hanoï, une relique historique particulière et l'un des symboles de la capitale, des performances d'orchestres, de chœurs, de danse et d'animation, offrant un regard artistique sur les valeurs historiques et culturelles, ainsi qu'une présentation globale de la capitale Hanoï.

L'événement se poursuit jusqu'au 25 août. -VNA/VI