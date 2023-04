Les 12es Assises de la coopération décentralisée franco-vietnamienne ayant pour thème "Coopération décentralisée : Force motrice de la relance et du développement durable et inclusif post Covid-19" ont débuté vendredi 14 avril à Hanoi.

Les délégués lors de l'ouverture des 12es Assises de la coopération décentralisée franco-vietnamienne à Hanoi. Photo: VNA

Dans son discours d’ouverture, Dinh Tiên Dung, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité du Parti de Hanoi, a déclaré que la coopération décentralisée des deux pays est devenue une caractéristique et point lumineux.

La France est le seul pays avec lequel le Vietnam établit un mécanisme d’assises de la coopération décentralisée périodiques et tournantes, a souligné Dinh Tiên Dung, ajoutant que plus de 38 localités de tous niveaux de France et 18 villes et provinces du Vietnam avaient participé à la coopération dans le cadre de ce mécanisme, avec 240 projets de coopération portant sur la santé, l'éducation, l'eau et l'assainissement, la conservation du patrimoine, la communauté francophone, le développement rural et durable...

En 2023, la capitale de Hanoi est honorée d’accueillir les 12es Assises de la coopération décentralisée franco-vietnamiennes, a-t-il indiqué.

L'événement se déroule dans le contexte où les deux pays se coordonnent activement dans la mise en œuvre de nombreuses activités pour célébrer le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques et le 10e anniversaire du partenariat stratégique, contribuant à l'accélération du développement nouveau et forte des relations Vietnam – France, aux perspectives du développement des relations entre les localités des deux pays et aux développements prospères des deux pays, a souligné Dinh Tiên Dung.

Pour sa part, le président du Comité populaire de Hanoi, Trân Sy Thanh, a déclaré que ce grand événement visait à promouvoir davantage la coopération entre les localités vietnamiennes et françaises dans le contexte post-COVID-19.

Les localités des deux pays discuteront des opportunités, des difficultés, des expériences, proposeront des coopérations dans quatre sujets : villes durables ; environnement, eau et assainissement ; culture, patrimoine et tourisme et ville intelligente et numérisation,a-t-il ajouté.

L’ambassadeur de France au Vietnam, Nicolas Warnery, a indiqué que ces assises se tenaient à l'occasion de célébration des 50 ans de relations diplomatiques, et des 10 ans de partenariat stratégique, constituant une forte dynamique pour la coopération bilatérale entre le Vietnam et la France. Cela montre un impact positif sur le développement socio-économique et la vie des populations des deux pays.

Il s'est félicité du renforcement de la coopération dans les domaines de la conservation et de la promotion des valeurs du patrimoine culturel et du tourisme ; le traitement des eaux usées, des déchets ; le changement climatique...

En marge de l’événement seront organisées diverses activités pour resserrer la solidarité entre les localités et les entreprises des deux pays, dont la "Balade en France", le plus grand festival gastronomique français au Vietnam, avec la participation de 50 entreprises françaises opérant dans les domaines de l'hôtellerie-restauration, de l'agriculture et de l'agroalimentaire. En outre, sont prévus un forum d'affaires Vietnam-France, une exposition de photos sur les relations Vietnam-France...