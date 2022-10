Ouverture de liaisons aériennes entre Quang Ninh et des localités d'Asie de l'Est

Dans le cadre de la 17e Assemblée générale du Forum interrégional du tourisme d’Asie de l’Est (EATOF), qui se déroule du 25 au 27 octobre dans la ville de Ha Long, province de Quang Ninh (Nord), les dirigeants des localités membres de l’EATOF ont convenu de promouvoir les liaisons a aériennes et d’ouvrir des vols directs entre diverses localités dans la région.

Lors d'une réunion bilatérale avec la province de Quang Ninh, le gouverneur de la province sud-coréenne de Gangwon, Kim Jin Tae, a exprimé le souhait d'approfondir la coopération sur la base de la promotion des potentiels et avantages similaires entre les deux parties.

Dans l'immédiat, les deux localités se concentreront sur la recherche et l'ouverture d'un itinéraire aérien reliant l'aéroport international de Van Don, province de Quang Ninh, et l'aéroport international de YangYang, province de Gangwon.

Lors de la rencontre entre le président du Comité populaire de la province de Quang Ninh et le gouverneur de la province mongole de Tuv, Munkhbaatar Demberel, les deux parties ont convenu de renforcer davantage la promotion et le développement des produits touristiques, et l’ouverture d'une ligne reliant Quang Ninh et Tuv.

La province mongole de Tuv a souhaité partager avec Quang Ninh ses expériences en matière de production, de développement agricole et d'augmentation des produits et des valeurs agricoles.

Lors d’autres réunions bilatérales, la province de Quang Ninh et les localités de l'EATOF sont parvenues à un accord pour promouvoir la coopération au développement portant sur les contenus notamment : liaison aérienne, ouverture de vols directs entre la province vietnamienne de Quang Ninh et Luang Prabang (Laos), Siem Riep ( Cambodge), Sarawak (Malaisie), Cebu (Philippines); renforcement des activités d'échange culturel ; promotion du tourisme ; élaboration de circuits reliant les destinations...